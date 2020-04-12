Сколько должен стоить ваш бухгалтер в кризис

Последние несколько дней наблюдаю среди коллег по бизнесу тревожность, переходящую в панику.

Экономика входит в глубокое пике, всем нам надо понять, как выжить и сохранить рабочие места для сотрудников. Предприниматели начали искать пути резкого снижения расходов.

Бухгалтерия — подразделение, которое не создает доходы, а вот расходы еще как генерирует. Логично, что многие задались вопросом, не слишком ли дорого обходится содержание бухгалтеров.

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В этой статье не будет рецепта как оценить конкретного бухгалтера в рублях. Речь пойдет о доле затрат на бухгалтерию в выручке предпринимателя. Разберемся сколько справедливо отдать за услуги бухгалтера, если продажи составили 100 руб. Начну с пока еще самой развитой мировой экономики — американской. Для хейтеров сразу скажу, что цифры в статье взяты не с потолка — это официальные данные Минтруда США и Росстата за 2015 год. Росстат не публиковал более свежей информации. Но нас интересует относительный показатель, поэтому не страшно.

В США 1398 тысяч бухгалтеров с высшим образованием и 1732 тысяч — без. Итого 3130 бухгалтеров. Немного меньше, чем в России, но это только верхушка айсберга.

Средняя зарплата американского бухгалтера — 275 тыс. руб. Наш зарабатывает 32 тыс. руб. — в 8,5 раз меньше. В лоб эти цифры сравнивать некорректно — уровень затрат, сложность работы и отношение общества к бухгалтеру за океаном другое. Чтобы понять эффективнее ли американский бухгалтер, нужно сопоставлять другие цифры.

В экономике США заняты 142 549 тыс. человек. Бухгалтеры составляют 2,2 % от них. В России 4,7 % занятых — бухи.

На зарплату бухгалтеров и социальные отчисления с нее (брал минимальные — 10,35 % для США и 30,2% для России) в США тратится 11 трлн руб., в России — 1,7 трлн руб.

ВВП США — 1113,4 трлн руб., ВВП России — 83,4 трлн руб.

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При этом в структуре занятого населения у нас в 2,1 раза больше бухгалтеров. То есть, как ни горько это признавать, но в России справедливые зарплаты в сфере бухгалтерии. Отношение средней зарплаты буха к ВВП примерно такое же как в Америке. А вот самих бухгалтеров переизбыток.

Если брать США за эталон, то за сегодняшнюю зарплату наш бух должен работать вдвое эффективнее, а для нормализации доли затрат на бухгалтерию в ВВП нужно сократить число бухгалтеров вдвое. Что, в принципе, одно и то же — оставшимся придется делать вдвое больше работы. Осталось объяснить это тете Маше из бухгалтерии.

Так что перед тем как «резать косты» на бухгалтерию, посчитайте какую долю выручки вы на нее тратите. Если больше 2 % — надо резать. Если меньше — хорошенько подумать. Кстати, наши бухгалтерские услуги для большинства тарифов укладываются в 1-1,5 %.