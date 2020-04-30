«Ночной бухгалтер». Все обрадовались, что для людей нашли деньги. Но потом Песков сказал...

Что его не так поняли!
Чтобы продолжалась жизнь
День начался позитивно: в ночи СМИ раструбили: Песков обмолвился о прямой материальной помощи.
«Это приведет к взрыву инфляции», – говорила Совесть.
«На это просто нет ресурсов», – утверждал Рассудок.
«Бюджеты треснут», – восклицал Разум.
«Все на фиг просто не выживут», – подозревала Чуйка.
И та-дам, Разум победил: днем Песков сказал, что его не так поняли.
Бухгалтерское небухгалтерское
Пока можно не сдавать отчетность, бухгалтеры мучаются другим. Прочтите, может полегчает.
А вот очень бухгалтерское: Минфин выпустил свежее письмо о сроках сдачи баланса.
У нас намечается бесплатный вебинар про то, как защитить себя при совместных проверках полиции и налоговиков. Есть мнение, что после сняти моратория на проверки, давление только усилится.
Хоррор
Впереди выходные дни (ха-ха, так соскучились!). Сначала от Роспотребнадзора, о том, как их нельзя провести.
А потом еще четыре отечественных страшилки в качестве альтернативы заграничным ужасникам:
- Субсидиарка: крест не только на бизнесе, но и на личном имуществе бенефициара. К чему приведет кризис;
- Договор аренды: есть ли шанс отсрочить выплату во время эпидемии;
- Растяжка для предпринимателя: это еще и физически больно;
- НДФЛ при дарении недвижимости между родственниками.
Ваша чувствует любую боль читателя редакция