Клерк.Ру

«Ночной бухгалтер». Все обрадовались, что для людей нашли деньги. Но потом Песков сказал...

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

Что его не так поняли! 

Чтобы продолжалась жизнь

День начался позитивно: в ночи СМИ раструбили: Песков обмолвился о прямой материальной помощи.

«Это приведет к взрыву инфляции», – говорила Совесть.

«На это просто нет ресурсов», – утверждал Рассудок.

«Бюджеты треснут», – восклицал Разум.

«Все на фиг просто не выживут», – подозревала Чуйка.

И та-дам, Разум победил: днем Песков сказал, что его не так поняли. 

Бухгалтерское небухгалтерское

Пока можно не сдавать отчетность, бухгалтеры мучаются другим. Прочтите, может полегчает.

А вот очень бухгалтерское: Минфин выпустил свежее письмо о сроках сдачи баланса.

У нас намечается  бесплатный вебинар про то, как защитить себя при совместных проверках полиции и налоговиков. Есть мнение, что после сняти моратория на проверки, давление только усилится. 

Хоррор

Впереди выходные дни (ха-ха, так соскучились!). Сначала от Роспотребнадзора, о том, как их нельзя провести.

А потом еще четыре отечественных страшилки в качестве альтернативы заграничным ужасникам:

Ваша чувствует любую боль читателя редакция

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