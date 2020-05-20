«Ночной бухгалтер». Из-за медлительности пенсионщиков с СЗВ-М у малого бизнеса проблемы с субсидиями

Бизнесу обещают субсидии и прочие преференции. Но на пути к этой госпомощи иногда возникают неожиданные препятствия.

СЗВ-М и субсидия

Бухгалтеры в массовом порядке жалуются на то, что ПФР не принимает без объяснения причин СЗВ-М за апрель.

А этот отчет, на минуточку, в наши дни неожиданно приобрел большую важность для бизнеса. Его данные из базы ПФР передаются в ФНС для определения права на бюджетную субсидию.

И что же получается? СЗВ-М добросовестно сдан, но не принят, из-за чего по субсидии приходит отказ.

А ведь, помнится, и ПФР, и ФНС просили бухгалтеров пораньше сдать апрельский СЗВ-М. Бухгалтеры все сдали. А квитанции о приеме все нет и нет.

Поправки в НК и помощь бизнесу

Правительство внесло в Госдуму законопроект с коронавирусными поправками в НК. Бизнес получит новые льготы:

— Некоторые организации и ИП освободят от налогов за 2 квартал;

— Для некоторых ИП снизят фиксированные взносы за 2020 год;

— Доходы от списанной задолженности по «коронавирусным» кредитам освободят от налогов.

Безработные и пенсия

Безработных стало больше. Прирост за нерабочие дни почти на 30 %.

Но не всех будут трудоустраивать. Кое-кого отправят на пенсию на 3 года раньше положенного срока.

И еще для безработных на некоторое время аж в 3 раза повысят минимальное пособие — с 1500 до 4500.

Ваша без субсидий и списанных налогов редакция