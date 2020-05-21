«Ночной бухгалтер». ЕФИР (нет, не кефир): нас всех внесут в новый регистр

Если пару лет назад был популярен мем про «запретить запрещать», то теперь явно актуальнее «контролировать контроль за контролем». Большой Брат распускает руки все больше!
Анализы куда нести?
Знакомьтесь с новой аббревиатурой ЕФИР — единый регистр населения. Закон о его создании был принят сегодня Госдумой в третьем чтении.
Какие сведения будут в реестре? Да практически все. Из МВД, Минобороны, Минобрнауки, государственных внебюджетных фондов. Информацию возьмут из записей актов о рождении, документов, удостоверяющих личность, о миграционном учёте и так далее.
Оператором будет уже догадались, кто? ФНС! Главная по цифре в стране.
Глава службы Даниил Егоров сразу уточнил: «ЕФИР — это не система сборки данных, а всего лишь система ключей доступа к информации из 12 источников. Никакого сбора данных в одну точку не будет».
Ну, а слухи о том, что в регистре будут все личные данные человека — неправда. Там не будет медицинских данных, вероисповедания, биометрии.
ПОКА НЕ БУДЕТ, добавляем мы.
А-а-а-а-а-а-а (протяжный крик)
Власти Краснодарского края продлили карантин до 6 июня. ТЦ, парки, пляжи — туда по-прежнему низя.
Как обычно, сейчас подтянутся другие регионы?
Такими темпами сами знаете что. Статистика занятости ужасает. Бухгалтерский учет уже минус 33% по вакансиям.
Но есть и хорошие новости: кривая заражений в стране стабильно идет вниз.
Если вы из тех, кто из-за стресса и карантина отъел несколько килограмм, худейте вместе с редакцией «Клерка».
Избежать ошибок
- С персоналом, если перешли на торговлю с доставкой.
- С финансами, как многие в кризис.
- С больничными из-за карантина.
Ваша пойду-ка выпью кефирчику редакция