«Ночной бухгалтер». ЕФИР (нет, не кефир): нас всех внесут в новый регистр

Если пару лет назад был популярен мем про «запретить запрещать», то теперь явно актуальнее «контролировать контроль за контролем». Большой Брат распускает руки все больше!

Анализы куда нести?

Знакомьтесь с новой аббревиатурой ЕФИР — единый регистр населения. Закон о его создании был принят сегодня Госдумой в третьем чтении.

Какие сведения будут в реестре? Да практически все. Из МВД, Минобороны, Минобрнауки, государственных внебюджетных фондов. Информацию возьмут из записей актов о рождении, документов, удостоверяющих личность, о миграционном учёте и так далее.

Оператором будет уже догадались, кто? ФНС! Главная по цифре в стране.

Глава службы Даниил Егоров сразу уточнил: «ЕФИР — это не система сборки данных, а всего лишь система ключей доступа к информации из 12 источников. Никакого сбора данных в одну точку не будет».

Ну, а слухи о том, что в регистре будут все личные данные человека — неправда. Там не будет медицинских данных, вероисповедания, биометрии.

ПОКА НЕ БУДЕТ, добавляем мы.

А-а-а-а-а-а-а (протяжный крик)

Власти Краснодарского края продлили карантин до 6 июня. ТЦ, парки, пляжи — туда по-прежнему низя.

Как обычно, сейчас подтянутся другие регионы?

Такими темпами сами знаете что. Статистика занятости ужасает. Бухгалтерский учет уже минус 33% по вакансиям.