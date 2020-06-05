«Ночной бухгалтер». Почему стоит ждать 1 июля (не только про Конституцию)

Закон, который отменил индексацию пенсий работающим, предлагают признать утратившим силу.
Первоюль
Это будет историческое 1 июля. Ну, во-первых, мы дружной толпой проголосуем за поправки в Конституцию . Во-вторых, города, а в частности, Москва начнут снимать строгие коронавирусные ограничения.
А в-третьих, власть вновь продемонстрирует пенсионерам, что о них думает: депутатам подкинули очередной проект об индексации пенсии работающим.
Но его, зуб даем, не примут, потому что не придумка «Единой России».
Зато примут ее поправки в Трудовой кодекс: работодатели и работники смогут обмениваться электронными документами.
Вау, цифровизация взамен твердого рубля.
Удержать позиции или хотя бы выжить. Как?
Делимся в новом двухдневном онлайн-семинаре Центра обучения Клерка «Выжить – 2020: избежать проверки и уменьшить налоги», который пройдет 10 июля.
Программа семинара:
- 1 день: НДС, налог на прибыль, серые схемы и как от них уходить;
- 2 день: альтернативы обналичке, банковский финмониторинг / комплаенс, зарплатные схемы.
Теперь понятно?
Ну, наконец-то! ФСС пояснил сроки переноса уплаты взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.
А налоговая объяснила, как вернуть субсидию, которую организации и ИП получили незаконно. Но умолчала, как деньги могли уйти по ошибке. За ней такое водится…
Минфин тоже поработал: объяснил, почему НДФЛ не будут уменьшать для бедных и поднимать для богатых.
Пятничная подборка
Завершение рабочей недели отметим подписанным и утвержденным:
- Новый пакет мер по поддержке бизнеса и граждан (совсем новый);
- Первые законы лета, которые изменят нашу жизнь.
Ваша летняя редакция