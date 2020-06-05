«Ночной бухгалтер». Почему стоит ждать 1 июля (не только про Конституцию)

Закон, который отменил индексацию пенсий работающим, предлагают признать утратившим силу.

Первоюль

Это будет историческое 1 июля. Ну, во-первых, мы дружной толпой проголосуем за поправки в Конституцию . Во-вторых, города, а в частности, Москва начнут снимать строгие коронавирусные ограничения.

А в-третьих, власть вновь продемонстрирует пенсионерам, что о них думает: депутатам подкинули очередной проект об индексации пенсии работающим.

Но его, зуб даем, не примут, потому что не придумка «Единой России».

Зато примут ее поправки в Трудовой кодекс: работодатели и работники смогут обмениваться электронными документами.

Вау, цифровизация взамен твердого рубля.

Удержать позиции или хотя бы выжить. Как? Делимся в новом двухдневном онлайн-семинаре Центра обучения Клерка «Выжить – 2020: избежать проверки и уменьшить налоги», который пройдет 10 июля. Программа семинара: 1 день: НДС, налог на прибыль, серые схемы и как от них уходить;

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Теперь понятно?

Ну, наконец-то! ФСС пояснил сроки переноса уплаты взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.

А налоговая объяснила, как вернуть субсидию, которую организации и ИП получили незаконно. Но умолчала, как деньги могли уйти по ошибке. За ней такое водится…

Минфин тоже поработал: объяснил, почему НДФЛ не будут уменьшать для бедных и поднимать для богатых.

Пятничная подборка

Завершение рабочей недели отметим подписанным и утвержденным:

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