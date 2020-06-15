«Ночной бухгалтер». Пар без штампа не заселят в один номер. Как нам оплатят работу в нерабочий день парада

Нерасписанных в один номер не поселят?

По домострою

В июне начали работать отели и гостиницы. Вот только Роспотребнадзор рекомендует при заселении у постояльцев проверять семейный статус. Прогрессивные вы наши! Друзья-товарищи, незамужние – брысь по разным койкам!

Ах, ну да, на Коронавирус могучий можно все списать, а заодно и поправочки в Конституцию отпропагандировать. Кстати, Ее новую (ту, за поправки к которой мы будем голосавать только 1 июля) уже продают в книжных. Хватайте первыми, это же как завтрашний хлеб в продуктовом нарыть.

Налоговые вести

На редкость только радостные:

Налоговая не проводит проверки ККТ до конца года! «Доносить будут – не пойду!».

А еще уверяет, что разблокировать счета теперь можно в два раза быстрее.

У Минтруда хороших вестей нет: 23 июня – накануне парада Победы – сокращенного рабочего дня не будет. А за работу 24 июня заплатят в обычном, а не в повышенном размере.

Еще не слышали про блог «Фура на владик»? Там рассказывают о том, как правильно работать с контрагентами, почему нельзя обойти АСК НДС, а также как горе-оптимизаторы налогов обманывают вашего бухгалтера. Помимо этого у Фуры вы можете бесплатно проконсультироваться по оптимизации НДС. Кратко, практично и по делу: https://clc.to/furanavladik

Понедельничные обзоры

Весь сок, фарш и трепет редакторов в одном обзоре «Какие компании оштрафуют за неправильный выход из карантина. Кто уничтожит профессию бухгалтер».

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Ваша незаселенная однажды с парнем в один номер редакция