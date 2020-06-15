Какие компании оштрафуют за неправильный выход из карантина. Кто уничтожит профессию бухгалтер. Неделя на «Клерке»

Ну, что, самоизоляция потихоньку снимается во многих регионах. Ваша компания учла все требования, чтобы вновь открыть офис? Сделали подборку, которая убережет вас от штрафов. Все больше разговоров про то, что программисты заменят бухгалтеров. Главное за неделю на «Клерке».

Темы недели

1. Тем, кто выходит после карантина в офисы:

2. Про профессию. То, что сложно принять:

ТОП новостей

1. Принят закон с поправками во вторую часть НК;

2. Сроки выплаты пособий продлены до 1 октября, в том числе и ИП;

3. Путин поручил продлить налоговые каникулы по ПСН и УСН;

4. Предложили ввести единый счет для уплаты всех налогов. А потом пусть ФНС сама их распределяет.

«Ночной бухгалтер»

За 8 июня: СтопИзоляция! На работу только россиян. И что за новые 150 рублей в час?

За 9 июня: Неожиданная отчетность, которую требует ЦБ. Все налоги — на единый счет;

За 10 июня: ФНС начислила ИП новый налог — «НДС за работников». WTF?!!;

За 11 июня: Люди из-за банков остаются без путинских пособий на детей.

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Дзен для бухгалтеров

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1. Минимальную зарплату хотят установить в размере 150 рублей в час.

2. Предложили сделать бесплатным проезд в общественном транспорте для детей до 16 лет.

3. В Думу внесут проект о продовольственной помощи нуждающимся.