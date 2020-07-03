«Ночной бухгалтер». Любые операции от 600 тыс. рублей – под жесткий контроль

Будет введен тотальный контроль за операциями юридических лиц с наличными.

Товарищ майор

В 115-ФЗ готовят поправки. Сначала все было нормально, но потом ко второму чтению текст подкорректировали. И вышло, что банки будут обязаны настучать на вас в Росфинмониторинг при любой операции наличными на сумму свыше 600 тыс. рублей. Даже если это все в рамках хозяйственной деятельности.

Правительство РФ поддержало идею возмещения работодателям расходов на выплату зарплаты. Громкое и многообещающее заявление! Ну, потому что заголовок написали в «Единой России».

На самом деле все сомнительно.

ФНСное

Последний оплот профилактики заболевания пал – ФНС возобновляет прием без предварительной записи.

Ура, а то очереди тянулись неделями, а тут с понедельника почти все двери открываются.

Кстати, электронные подписи ИП скоро будут получать в налоговой, в том числе удаленно.

Потчетность

До 30 июля сдайте РСВ за полугодие. Не потейте: изменения в порядке заполнения расчета по страховым взносам.

Боитесь потерять деньги на инвестициях? И правильно. Без опыта стремно рисковать! Мы нашли сервис, где опытные и успешные трейдеры делятся своими операциями на бирже и берут оплату только, если вы получите прибыль.

Еще на выходные хотели дать вам обзор про грабли, но потом решили, что статья про протокол допроса этим летом будет не менее полезной.

Ваша приятных выходных без граблей и допросов редакция