Как не наступить на налоговые «грабли» при использовании соцсетей? Несколько реальных примеров в нашем обзоре финансовых новостей

Как часто, размещая пост о деятельности компании в соцсетях или подчеркивая дружеские/родственные связи, мы задумываемся о последствиях? Не видите рисков? А они есть. С недавнего времени налоговые инспекторы проводят онлайн-расследования. Результаты этих расследований позволят доказать, например, что ваш интернет-магазин реально и успешно работает, а значит, доначисление налога, пени и штрафов гарантировано. Некоторые полезные примеры бездумного использования соцсетей можно посмотреть здесь. А история Калининградского бизнесмена не только печальна, но и поучительна.

Но сюрпризы могут быть не только печальными. Поэтому предлагаем приготовить сырники. Но не простые… Ведь сегодня отмечается День сюрпризов. Мы просто не можем его пропустить. Для приготовления нам понадобится творог, яйца, сахар, мука, растительное масло. А для придания необычного вкуса добавим корицу и цедру лимона. Смешиваем творог, яйца, сахар. Добавляем цедру половина лимона (лучше всего натереть на терке), корицу, муку и хорошо перемешиваем. Разогреваем сковороду, добавляем растительное масло. Из творожной массы лепим сердечки или просто блинчики, аккуратно выкладываем на сковороду и выпекаем. Готовые сырники украшаем свежими ягодами или взбитыми сливками. И приятного аппетита!

Теперь и финансовые новости покажутся «слаще».

Коронавирус: вокруг и около

Спасение утопающих…

Новости из ИФНС

Спрашивали – отвечаем…

Внимание!

Узнайте, как…

Не может не радовать!

УУППССС…

А что? А вдруг?

Понемногу о разном…

О как!

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