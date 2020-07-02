Как не наступить на налоговые «грабли» при использовании соцсетей? Несколько реальных примеров в нашем обзоре финансовых новостей

Как часто, размещая пост о деятельности компании в соцсетях или подчеркивая дружеские/родственные связи, мы задумываемся о последствиях? Не видите рисков? А они есть. С недавнего времени налоговые инспекторы проводят онлайн-расследования. Результаты этих расследований позволят доказать, например, что ваш интернет-магазин реально и успешно работает, а значит, доначисление налога, пени и штрафов гарантировано. Некоторые полезные примеры бездумного использования соцсетей можно посмотреть здесь. А история Калининградского бизнесмена не только печальна, но и поучительна.
Но сюрпризы могут быть не только печальными. Поэтому предлагаем приготовить сырники. Но не простые… Ведь сегодня отмечается День сюрпризов. Мы просто не можем его пропустить. Для приготовления нам понадобится творог, яйца, сахар, мука, растительное масло. А для придания необычного вкуса добавим корицу и цедру лимона. Смешиваем творог, яйца, сахар. Добавляем цедру половина лимона (лучше всего натереть на терке), корицу, муку и хорошо перемешиваем. Разогреваем сковороду, добавляем растительное масло. Из творожной массы лепим сердечки или просто блинчики, аккуратно выкладываем на сковороду и выпекаем. Готовые сырники украшаем свежими ягодами или взбитыми сливками. И приятного аппетита!
Теперь и финансовые новости покажутся «слаще».
Коронавирус: вокруг и около
- Мишустин выделил 20 млрд рублей субъектам МСП и НКО на профилактику коронавируса
- Хорошие новости: в Москве количество заболевших снизилось в три раза. По сравнению с прошлым месяцем
Спасение утопающих…
- Общую врачебную практику предложили включить в список пострадавших отраслей
- Торговые центры просят продлить мораторий на взыскание налоговых долгов минимум до октября
- Пересмотрят порядок формирования реестра пострадавших НКО
- Расширен список пострадавших отраслей
- С 15 июля в России открывают кинотеатры. Об этом сказал Чернышенко
Новости из ИФНС
- Налоговики пояснили, как будут списывать налоги за 2 квартал пострадавшим отраслям
- Р11001, Р24001 и другие регистрационные формы поменяют. ФНС готовит проект
- При сдаче отчета до 30 июля ИП успеют попасть в реестр малого бизнеса. ФНС обещает
- ФНС напоминает о сроках представления налоговой отчетности
- Налоговики пояснили, как ИП будут освобождать от имущественных налогов
Спрашивали – отвечаем…
- В 46-й налоговой по Москве запись на прием забита на две недели вперед. И как ООО зарегистрировать?
- Компания осталась без субсидий, потому что в ЕГРЮЛ не оказалось кодов ОКВЭД. Кого винить?
- Заполнение графы «Предрейсовый техосмотр и медосмотр» в путевом листе. Каждый день или можно каждый месяц?
- Увольнение без компенсации отпуска с обещанием взять в другую компанию. Это вообще законно?
- Компания не может сдать отчетность из-за блокировки ЭЦП. Причем, к директору у налоговиков претензий нет. Сбой?
- Женщина, а Вы кто такая? Когда ФНС не будет отвечать на вопрос главбуха компании
Внимание!
- Обувные товары нужно промаркировать до 1 августа. Иначе они станут нелегальными
- Автомобили инвалидов будут внесены в специальный реестр. Для этого надо подать заявление в ПФР
- Введут особые правила увольнения удаленных сотрудников
- При доплате за март нельзя применять новые пониженные тарифы взносов
- Минфин внес поправки в КБК на 2020 год
- Эксперимент по прослеживаемости товаров до 31 декабря. Ждут поправки в Налоговый кодекс
- С 2021 года меняются правила заполнения платежек. Вышел проект
- Правила маркировки могут изменить: Правительство против переноса сроков, но механизмы отладят
Узнайте, как…
- получить справку об отсутствии задолженности, которая подойдет для тендера?
- понять, что компанию пора банкротить? И почему именно банкротство?
Не может не радовать!
- Увеличен максимальный размер льготной ипотеки
- На новую детскую выплату в 10 000 руб. заявление подавать не надо: разъяснения Минтруда
- 760 тыс самозанятых уже получили налоговый капитал
- Постановление о выплатах на детей до 16 лет уже подписано
- Новые выплаты по 10 000 на детей до 16 лет начнутся в июле. Указ уже вышел
- При заселении отдыхающих пар в крымские отели свидетельство о браке требовать не будут
УУППССС…
- В России увеличилось число безработных. Официально — до 2,7 миллионов
- За период карантина сократили 680 тыс. работников
- Хотят ввести новый налог на рекламу. В НК он будет называться гуманитарный сбор
- Тысячи ИП могут остаться за бортом реестра МСП из-за переноса срока сдачи отчетности
- Хозяин бизнеса не платит зарплату за простой. Хотя субсидию он получил
- Налоговый маневр для IT-отрасли может привести к удорожанию ПО
А что? А вдруг?
- Для детей-инвалидов предлагают новые меры поддержки. А именно, разрешить работать их родителям без лишения пособия
- Предлагают раз в 3 года давать 1 день к отпуску за непрерывный стаж
- Порядок снятия с учета недвижимости упростят
Понемногу о разном…
- Расширен список пособий, которые будут перечислять только на карту «Мир»
- Обязательный перевод пособий на карты «Мир» отложили до 1 октября
- В Москве зарегистрировалась 301 тыс. самозанятых
- В перечень системообразующих предприятий добавили еще 222 компании
- С 2021 года будем работать на удаленке по новым правилам
- Международные авиаперевозки могут разрешить в июле. После того, как убедятся в безопасности перевозок внутри страны
- Решения участников ООО нужно удостоверять нотариально. Если в уставе нет других способов
- Особенности «веерного» и «миксерного» обналичивания. И как их выявляют банки
- В Госдуму внесли законопроект о поддержке российских производителей радиоэлектроники
- Расходы на спорт включат в состав социального налогового вычета по НДФЛ
О как!
- Безработица увеличилась в 3,5 раза. Но все хорошо, это не взрывной рост
- В половине компаний малого бизнеса ситуация в коллективах испортилась на фоне самоизоляции
- Клиенты ВТБ жалуются на подмену ипотечных каникул другими программами рефинансирования
- Предложили разрешить использовать маткапитал на девайсы для дистанционного обучения школьников
- Сотрудник, выполнявший указание руководителя, не будет признан соучастником
Без комментариев
Не наступаем на чужие грабли
- И снова истории о сокрытии доходов и неуплате налогов. Не хотят люди спать спокойно
- Несколько историй про махинации с налогами. Суммы разные, но сядут все
- Отклонился от рыночных цен на драгметаллы? Получил доначисление НДПИ. Суды поддержали налоговиков
- Обвинение в дроблении и налоговые доначисления за перевод части бизнеса на директора. Свежая практика
- Денег от налоговиков не утаишь. Еще две истории о неуплате налогов