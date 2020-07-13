Путин на заседании Госсовета сказал, что сейчас у страны есть исторический шанс кардинально решить жилищный вопрос.
Стояла и никогда не была решена
Заголовок для этого блока придумал сам президент – жилищная проблема была, есть. И будет. А знаете, как мы поняли? Президент крутил ручкой на столе. Несерьезно, скажете вы. Но второй раз и мы увидим в этом жесте подтекст. В прошлый громкий эпизод «кидал», в этот раз – вертел.
Для проформы Путин транслировал людям все равно впечатляющее.
Ваше наболевшее
Если отставить в сторону чисто профессиональные вопросы, бухгалтеров волнуют еще и карьерные. Реально ли найти сейчас работу на удаленке?
А если предлагают подработку в виде сдачи только лишь отчетности на ОСНО. Браться и за сколько?
А еще коллег интересует возрастной ценз: бухгалтер максимально эффективный когда?
Кто отдает себе отчет
- Новая субсидия: как получить деньги на каждого сотрудника. И что вы можете забыть в РСВ и 6-НДФЛ. Неделя на «Клерке».
- Сдаем РСВ за полугодие по новым правилам.
- Шлифанем отчетное статьей «Что 1С накрутила в расчете пониженных ставок? Обзор форума ”Клерка”».
Устали от отчетности? Советуют осваивать профессию будущего и учиться информационной безопасности.
Но от всех вирусов не спастись. За минувшие сутки в стране выявили 6537 новых случаев коронавирусной инфекции. Что если это один из ваших работников, как вообще быть?!
Ваша ничего не подцепившая тьфу тьфу редакция