Новая субсидия: как получить деньги на каждого сотрудника. И что вы можете забыть в РСВ и 6-НДФЛ. Неделя на «Клерке»

Рассказываем все про новую субсидию, которую в народе прозвали «на антисептики», и про правила сдачи РСВ и 6-НДФЛ по новым правилам. Главное за неделю на «Клерке».
Темы недели
Новая субсидия 15 000 и 6500 руб. из-за коронавируса: кому и как будут давать
ТОП новостей
1. ФНС объяснила, как отчитываться по страховым взносам пострадавшему бизнесу;
2. Если у вас больше одной квартиры, вы точно незаконно сдаете ее в аренду. По крайней мере, налоговики считают так;
3. Депутаты убрали лазейку по штрафам за неприменение ККТ при безналичных и неденежных расчетах.
«Ночной бухгалтер»
За 6 июля: На профилактику коронавируса начинают давать деньги. Новые 15 тыс. и 6,5 тыс. на каждого работника;
За 7 июля: Это шок, но бухгалтеры — самые богатые удаленщики;
За 8 июля: Работодатели больше не смогут кидать людей на деньги. Готов новый закон;
За 9 июля: С серыми зарплатами будут бороться европейскими методами?
За 10 июля: В собственности несколько квартир — автоматом налог от сдачи в наем. Новая старая технология ФНС.
ТОП-5 постов
1
Зачем финансисту Big Data. «Новая нефть», необоснованные страхи гуманитариев и зарплаты в 300 тыс.
2
Поддержка самозанятых: обзор федеральных и региональных, настоящих и будущих мер
3
Все еще не разобрались с маркировкой? Долой фрустрацию, поможем быстро въехать
4
Мануал по заполнению 6-НДФЛ и РСВ
5
Вновь созданная организация: СЗВ-ТД на руководителя — успеть в срок!
Цифры недели
Сколько стоит банкротство. И зачем вам вообще это надо знать
ТОП-3 статей
1
III квартал 2020 года: перемены для бухгалтеров
2
3
Скандальчик недели
Дзен для бухгалтеров
Лучшие материалы из нашего канала на Яндекс.Дзен (подпишитесь — не будет никаких уведомлений, просто на главной Яндекса будут появляться ссылки на лучшее из «Клерка»).
1. Мать с ребенком могут остаться без пособия в 10 000, потому что его успел оформить на себя бывший муж.
2. Люди придумали способ борьбы с компьютерной игроманией у подростков.
3. Пособия на детей и безработных — это зло. Вместо них предложили давать землю.