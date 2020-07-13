Новая субсидия: как получить деньги на каждого сотрудника. И что вы можете забыть в РСВ и 6-НДФЛ. Неделя на «Клерке»

Рассказываем все про новую субсидию, которую в народе прозвали «на антисептики», и про правила сдачи РСВ и 6-НДФЛ по новым правилам. Главное за неделю на «Клерке».

Темы недели

1. Дадут на профилактику коронавируса:

2. Срок сдачи отчетности по ЕНВД за 2 квартал вряд ли будет перенесен, поэтому надо уложиться в установленный срок — 20 июля. О том, как заполнить декларацию (с особенностями из-за коронавируса), в нашей статье: Декларация по ЕНВД за 2 квартал 2020 года: что надо учесть при заполнении

ТОП новостей

1. ФНС объяснила, как отчитываться по страховым взносам пострадавшему бизнесу;

2. Если у вас больше одной квартиры, вы точно незаконно сдаете ее в аренду. По крайней мере, налоговики считают так;

3. Депутаты убрали лазейку по штрафам за неприменение ККТ при безналичных и неденежных расчетах.

«Ночной бухгалтер»

За 6 июля: На профилактику коронавируса начинают давать деньги. Новые 15 тыс. и 6,5 тыс. на каждого работника;

За 7 июля: Это шок, но бухгалтеры — самые богатые удаленщики;

За 8 июля: Работодатели больше не смогут кидать людей на деньги. Готов новый закон;

За 9 июля: С серыми зарплатами будут бороться европейскими методами?

За 10 июля: В собственности несколько квартир — автоматом налог от сдачи в наем. Новая старая технология ФНС.