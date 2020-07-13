Клерк.Ру

Новая субсидия: как получить деньги на каждого сотрудника. И что вы можете забыть в РСВ и 6-НДФЛ. Неделя на «Клерке»

Рассказываем все про новую субсидию, которую в народе прозвали «на антисептики», и про правила сдачи РСВ и 6-НДФЛ по новым правилам. Главное за неделю на «Клерке».

Темы недели

1. Дадут на профилактику коронавируса:

Новая субсидия 15 000 и 6500 руб. из-за коронавируса: кому и как будут давать

2. Срок сдачи отчетности по ЕНВД за 2 квартал вряд ли будет перенесен, поэтому надо уложиться в установленный срок — 20 июля. О том, как заполнить декларацию (с особенностями из-за коронавируса), в нашей статье:

ТОП новостей

1. ФНС объяснила, как отчитываться по страховым взносам пострадавшему бизнесу;

2. Если у вас больше одной квартиры, вы точно незаконно сдаете ее в аренду. По крайней мере, налоговики считают так;

3. Депутаты убрали лазейку по штрафам за неприменение ККТ при безналичных и неденежных расчетах.

«Ночной бухгалтер»

За 6 июля: На профилактику коронавируса начинают давать деньги. Новые 15 тыс. и 6,5 тыс. на каждого работника;

За 7 июля: Это шок, но бухгалтеры — самые богатые удаленщики;

За 8 июля: Работодатели больше не смогут кидать людей на деньги. Готов новый закон;

За 9 июля: С серыми зарплатами будут бороться европейскими методами?

За 10 июля: В собственности несколько квартир — автоматом налог от сдачи в наем. Новая старая технология ФНС.

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Зачем финансисту Big Data. «Новая нефть», необоснованные страхи гуманитариев и зарплаты в 300 тыс.

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Поддержка самозанятых: обзор федеральных и региональных, настоящих и будущих мер

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Все еще не разобрались с маркировкой? Долой фрустрацию, поможем быстро въехать

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Мануал по заполнению 6-НДФЛ и РСВ

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Вновь созданная организация: СЗВ-ТД на руководителя — успеть в срок!

Цифры недели

Сколько стоит банкротство. И зачем вам вообще это надо знать

ТОП-3 статей

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III квартал 2020 года: перемены для бухгалтеров

Лучшие материалы из нашего канала на Яндекс.Дзен (подпишитесь — не будет никаких уведомлений, просто на главной Яндекса будут появляться ссылки на лучшее из «Клерка»).

1. Мать с ребенком могут остаться без пособия в 10 000, потому что его успел оформить на себя бывший муж.

2. Люди придумали способ борьбы с компьютерной игроманией у подростков.

3. Пособия на детей и безработных — это зло. Вместо них предложили давать землю.

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