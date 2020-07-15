Клерк.Ру

«Ночной бухгалтер». Скоро! Если потеряете право на УСН, пользуйтесь упрощенкой дальше

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

При утрате права на УСН появится переходный период. Чтобы бизнесу не было так мучительно больно.

Все для вас

Попробуй малый бизнес, придерись! Правительство предлагает, а Госдума принимает новые послабления для тех, кто на упрощенке. Если выходишь за лимиты, пользуйся переходным режимом, а не тарифами ОСНО

Конечно, можно было пересмотреть лимиты упрощенки, не отменять ЕНВД, но хотя бы так...

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Голикова назвала расходы казны на лечение больных коронавирусом. Это примерно 40 млрд рублей. Много или мало? Не знаем. Но с завтрашнего дня Москва проводит бесплатное и свободное ПЦР-тестирование для всех желающих. А что другие регионы? 

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Отпуск. Пандемия, голосование за поправки в Конституцию, карантин... старые забатые правила. Рассчитывайте отпускные без ошибок.  

Ваша без отпусков редакция

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