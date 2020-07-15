«Ночной бухгалтер». Скоро! Если потеряете право на УСН, пользуйтесь упрощенкой дальше

При утрате права на УСН появится переходный период. Чтобы бизнесу не было так мучительно больно.
Все для вас
Попробуй малый бизнес, придерись! Правительство предлагает, а Госдума принимает новые послабления для тех, кто на упрощенке. Если выходишь за лимиты, пользуйся переходным режимом, а не тарифами ОСНО.
Конечно, можно было пересмотреть лимиты упрощенки, не отменять ЕНВД, но хотя бы так...
Еще в будущем:
- Социальный вычет за расходы на спорт детей;
- Крупные торговые площадки будут принимать ваши карты «Мир»;
- Размер удержаний из зарплаты сократят.
Сколько это стоит?
Голикова назвала расходы казны на лечение больных коронавирусом. Это примерно 40 млрд рублей. Много или мало? Не знаем. Но с завтрашнего дня Москва проводит бесплатное и свободное ПЦР-тестирование для всех желающих. А что другие регионы?
Насущное
Зарплата. В новой версии программы в 1С:Зарплата и Управление персоналом появились интересные изменения. Рассказываем, какие.
Декларация по ЕНВД. Льготы по налогам, обнуление взносов и другие условия изменили правила заполнения отчета. Ключевые моменты,, примеры расчета, короче, на что вам обратить внимание в отчете за 2 квартал.
Проверка контрагентов. Читайте, что можно о них узнать с помощью современных технологий.
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Отпуск. Пандемия, голосование за поправки в Конституцию, карантин... старые забатые правила. Рассчитывайте отпускные без ошибок.
Ваша без отпусков редакция