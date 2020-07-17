«Ночной бухгалтер». Получивших субсидию на зарплату проверяет полиция. Ищут схемы и сговор

Правоохранители взялись за предпринимателей, незаконно получивших субсидии от государства в период пандемии.

Я волна, новая волна

Юристы призывают остановить каток репрессий: ФНС и полиция начали работу по выявлению и предупреждению фактов получения субсидий обманным путем.

Работники, сговорившиеся с работодателями, лишатся работы и получат штрафы. Бизнесмены рискуют нарваться на уголовку.

Налоговое

ФНС тут пришлось объясняться, что ее деятельность законна. Ведомство пишет, что легитимна, в том числе на основании, простигоспади, Конституции.

Декларации по транспорту и земле отменяются с 2021 года, поэтому до конца этого пройдите сверку, чтобы сюрпризов потом не всплыло.

ФНС изменит дополнительные реквизиты фискальных документов. Чтобы уже Егоров мог удивлять иностранных журналистов предсказаниями на кофейной гуще.

Но лучше бы его подчиненные научились предсказывать отсутствие у ИП без работников обязанности сдавать отчет о среднесписочной численности.

А то бизнесмен никого не нанимал, а штрафы за непредставленную отчетность получает.

Еще налоговые приколюхи

Или припадки.

Сладкое от банка

Ак Барс Банк запустил онлайн-сервис для ИП и компаний по заказу и получению банковских справок через интернет-банк в срочном порядке.

Можно представлять справки в налоговую, суды, на получение визы. Ехать в банк больше не нужно.

Ваша по семейным обстоятельствам тоже никуда не выезжающая редакция