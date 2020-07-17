«Ночной бухгалтер». Получивших субсидию на зарплату проверяет полиция. Ищут схемы и сговор

Нашли чем похвалиться, у нормальных банков уже давно есть такой сервис. ...
Внизу поста есть ссылка на определение, и это не арбитраж, там СОЮ....
да, это я что ли. Во первых я не могу сутками сидеть в поликлинике т.к. работаю. Во вторых я не п...
Поддерживаю. Не стоит расслабляться... Да, таскать маску в такую жару очень неприятно....
Непонятно, какое отношение СЗВ-М имеет к ИП без работников? Они её и не сдают. Нет данных из ПФР ...
на рекламу БухСофта не ведитесь, работаю с ними и мучаюсь...
"Уважаемый Николай Сергеевич!ИФНС России по Ленинскому району г. Пензы, в рамках исполнения обяз...
А говорят снимают ограничения постепенно. Лично мне кажется, для своей же безопасности пока стоит...
Тут в соседей теме про Сбер некоторые доверчивые"товарисчи" пишут, что подключили автоплатеж на к...
А у меня учер вышла замуж, сменила фамилию и никому не сказала о столь радостном событии. Так и н...
ага, сама внесет. Ждите! ЕИО уже пару лет висит со старым ИНН (так получилось, что 2 ИНН было)в Е...
Это вы что ли? Вы не можете в поликлинику со своим ребенком пойти или что?...
Вообще-то речь не об этом. А о том, что людей фиктивно увольняли, чтобы они на бирже труда получи...
Если нужен действенный способ:Руководителю управления Следственного комитета Российской Феде...
Автор статьи конечно панику нагоняет, достаточно вникнуть в текст и кто его писал. И речи об угол...
много пользуются, так много, что другие которые за это заплатили воспользоваться не могут....
А как вы хотели? Верх цинизма-получить субсидию на компенсацию зар.плат и не выдать эти деньги лю...
Нам недавно приходило точно такое требование! вне рамок по п.2 ст.93.1. И в последней строчке "ка...
В законе однозначно сказано - начисления за месяц. Поэтому - сколько зачислили, сравниваете с МРО...
Добрый день ! А как быть если сотрудник отработал не полный месяц, а доход составил 12 130,00. Ра...
Нет ничего более постоянного, чем временное
Там - это где? Я знаю многодетную семью, мама которой до рождения первого ребенка была высокоопла...
Да, и никакого официального отказа или сообщения хотя бы мы по этовму поводу не получили от банка...
Заявку надо подавать в один банк, как оказалось. Мы подали в Промсвязьбанк онлайн, и офлайн в ВТБ...
вы реально думаете что государство создано для этого? что оно вам должно за просто так?...
Так и хочется на эту новость отреагировать цитатой из классики советской мультипликации... "Шо, о...
"Теперь мошеннические СМС-сообщшения могут" мошенники уже на "Клерке" 😂...
Вы считаете, что человек, получивший это требование, врет, что не указан контрагент и сделка? Я п...
На фото требования последняя строчка "касающиеся деятельности". Скорее всего далее указано назва...
Добрый день! Подскажите пожалуйста, кол-во сотрудников код 01 и код 020 одинаковое, или код 020 т...
у нас ещё один банк активно с коммунальными платежами работает.в рейтинге по активам он 124....
Отказывать нужно, но без хамства. Зачем давать отделу предпроверочного анализа лишние сведения. С...
Я лишь могу для себя констатировать, что они более мобильны, чем Греф....