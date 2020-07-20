«Ночной бухгалтер». Кассовый 54-ФЗ отменяют. Революционные замашки ФНС

Налоговики получат новые полномочия по проверкам ККТ.
В замочную скважину
Налоговики получат почти неограниченные возможности по блокировкам сайтов и блогов, если сочтут, что через них идут продажи с нарушением кассовых правил. А еще в кодекс введут понятие мнимый и притворный расчет – штрафов будет еще больше.
Но главное! Изменится форма контроля – скоро проверки будут не только налоговые, но и оперативные. Все поправки редакция изучила, у нас вышла статья под заголовком «Подглядывать, подслушивать, мониторить».
А пока… премьер подписал постановление об электронных трудовых книжках. Что в связи с этим вам нужно сделать (как работодателям и как работникам).
Непростая упрощенка
Как правильно выбрать упрощенку: неправильный ответ повлияет на прибыльность бизнеса, а поменять решение получится только в следующем году.
Декларация по УСН убыточная, ну и понеслось... Налоговая требует все договоры.
Непросто и общепиту в целом. Роспотребнадзор разработал новые правила оказания услуг, включив в них возможность дистанционного заказа и указав на право клиента не оставлять чаевые. Теперь хватит искреннего «спасибо»?!
Специальное
Получили субсидию? Ждите спецпроверку. Полиция, налоговая, трудовые инспекторы уже на низком старте.
Отдельным компаниям будет выгоднее перейти с ЕНВД, который закрывают с 2021 года, на ЕСХН: на что обратить внимание.
В счетах-фактурах придется указывать новую специальную информацию. В декларациях по НДС тоже.
Ваша фактурная редакция