Получили субсидию? Ждите спецпроверку. Неделя на «Клерке»

Государство раздало бизнесу деньги в коронакризис, а правоохранители взялись проверять, не промахнулись ли власти: ищут, кто потратил субсидии не туда. Стало известно, к кому придут в этом году трудовые инспекторы. Главное за неделю на «Клерке».
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«Ночной бухгалтер»
За 13 июля: Что все-таки имел в виду Путин, говоря про квартиры народу. И причем тут опять ручка;
За 14 июля: Новый закон о контроле наличных. Роструд объявил счастливчиков, которых ждут трудовые проверки;
За 15 июля: Скоро! Если потеряете право на УСН, пользуйтесь упрощенкой дальше;
За 16 июля: Административные штрафы за нарушения по ККТ отменят.
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