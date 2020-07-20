Получили субсидию? Ждите спецпроверку. Неделя на «Клерке»

Государство раздало бизнесу деньги в коронакризис, а правоохранители взялись проверять, не промахнулись ли власти: ищут, кто потратил субсидии не туда. Стало известно, к кому придут в этом году трудовые инспекторы. Главное за неделю на «Клерке».

Темы недели

1. Бойтесь данайцев дары приносящих:

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Неожиданное. Штрафы за ККТ пропадут из КоАП.

Наглое.Налоговики требуют все документы за три года, по ст. 93 и 93.1 НК. Без указания конкретной сделки

«Ночной бухгалтер»

За 13 июля: Что все-таки имел в виду Путин, говоря про квартиры народу. И причем тут опять ручка;

За 14 июля: Новый закон о контроле наличных. Роструд объявил счастливчиков, которых ждут трудовые проверки;

За 15 июля: Скоро! Если потеряете право на УСН, пользуйтесь упрощенкой дальше;

За 16 июля: Административные штрафы за нарушения по ККТ отменят.