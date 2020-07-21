«Ночной бухгалтер». Предотпускные Госдумовские законы: плюс один выходной, переходный период при УСН и бумажные коробочки

В законотворчестве на остаток лета невыносимая скукотища. Наконец-то. Но сегодня...
В добрый путь
Депутаты сегодня приняли множество проектов – завтра завершается весенняя сессия, слуги народа разъедутся по курортам.
А что нам?
А нам дали ежегодное освобождение от работы на 1 день с сохранением зарплаты (не всем), переходный период (упрощенщикам) и трехдневное голосование (у подъезда в бумажную коробку).
В 2030-м
Нам сохранят жизнь и здоровье, разрешат реализовываться и проявлять таланты. К «предпринимательству» будут применять определение «успешное», а бедность и лишний жир будут побеждены.
Это часть из целей на десятилетку, озвученных президентом. Вообще, там много всего интересного.
Завтра, 22 июля, пройдет вебинар «Изменения в законодательстве: электронные трудовые книжки. Отражение в 1С».
На вебинаре:
- расскажем все тонкости про ЭТК;
- приведем разъяснения от госорганов (какую отчетность, как и когда подавать в ПФР);
- разберем сложные случаи.
Всех участников ждут подарок от компании 1С:Апрель Софт. Участие бесплатное.
С заходом «как» и «почему»
Сначала самое больное: контроль платежей по июльским поправкам в 115-ФЗ.
Для тех, кто считает зарплату, разбираемся в расчете отпускных: в пандемию было много нерабочих дней, которые все спутали.
Вкусная аналитика от Мойсклад: какие товары продавать в интернете.
Бесплатные консультации, договоры и книги от консалтинговой компании «Роско».
А на десерт – интервью Бориса Мальцева с руководителем «БухСофта». Про грани фола, про победу над 1С ( не только текст, но и видео).
Ваша с ультрамариновой макушкой редакция