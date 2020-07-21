«Ночной бухгалтер». Предотпускные Госдумовские законы: плюс один выходной, переходный период при УСН и бумажные коробочки

В законотворчестве на остаток лета невыносимая скукотища. Наконец-то. Но сегодня...

В добрый путь

Депутаты сегодня приняли множество проектов – завтра завершается весенняя сессия, слуги народа разъедутся по курортам.

А что нам?

А нам дали ежегодное освобождение от работы на 1 день с сохранением зарплаты (не всем), переходный период (упрощенщикам) и трехдневное голосование (у подъезда в бумажную коробку).

В 2030-м

Нам сохранят жизнь и здоровье, разрешат реализовываться и проявлять таланты. К «предпринимательству» будут применять определение «успешное», а бедность и лишний жир будут побеждены.

Это часть из целей на десятилетку, озвученных президентом. Вообще, там много всего интересного.

Завтра, 22 июля, пройдет вебинар «Изменения в законодательстве: электронные трудовые книжки. Отражение в 1С». На вебинаре: расскажем все тонкости про ЭТК;

приведем разъяснения от госорганов (какую отчетность, как и когда подавать в ПФР);

разберем сложные случаи. Всех участников ждут подарок от компании 1С:Апрель Софт. Участие бесплатное.

С заходом «как» и «почему»

Сначала самое больное: контроль платежей по июльским поправкам в 115-ФЗ.

Для тех, кто считает зарплату, разбираемся в расчете отпускных: в пандемию было много нерабочих дней, которые все спутали.

Вкусная аналитика от Мойсклад: какие товары продавать в интернете.

Бесплатные консультации, договоры и книги от консалтинговой компании «Роско».

А на десерт – интервью Бориса Мальцева с руководителем «БухСофта». Про грани фола, про победу над 1С ( не только текст, но и видео).

Ваша с ультрамариновой макушкой редакция