«Ночной бухгалтер». Очень важно определиться с трудовой книжкой

Отказаться от бумажной трудовой можно только один раз: вернуть ее потом будет нельзя, напоминает Минтруд.
Электронные книжки как символ времени
Для чего вводят электронные трудовые книжки? Минтруд говорит — для удобства. Но пока с ними одни проблемы. И еще отказаться от них, оказывается, будет нельзя.
Переход с бумажных на электронные трудовые идет вовсю, и Минтруд четко сказал: решение о переходе — ответственное и принять его можно только однажды. Даже если вы перейдете на другую работу, бумажную трудовую вам не заведут, если вы уже от нее отказались.
Бухгалтерам из-за новых трудовых прибавилось работы: рассказываем, как заполнить СТД-Р.
Это вообще примета времени: все больше кадровой работы ложится именно на бухгалтеров. По недавно проведенному опросу, примерно две третьих наших сограждан перешли на дистанционку. Подробно регламентировать и приводить ее правила к единому стандарту будет новый пакет поправок в Трудовой кодекс. Изучайте, все равно потом придется.
Но ты узбагойся
Несколько успокоительных материалов:
- Для тех, кто давно мечтал о собственном жилье, но не мог купить — новая программа льготной ипотеки. Ставка по ней — 6,5%, а первоначальный взнос вот-вот снизят до 15%.
- Для тех, кто давно мечтал о собственном бухгалтером бизнесе, но боялся — сборник заблуждений.
- Есть и другие хорошие новости — в дайджесте законов, вступивших в силу в августе.
И тебя вылечат! И тебя тоже вылечат
В бизнесе, конечно (спойлер), все пока не так хорошо, как хотелось бы. На эту тему — статья-история о кофейне из подмосковных Мытищ.
Кстати, если помощь нужна и вашему бизнесу, то на «Клерке» стартовал бесплатный онлайн-курс по управленческому учету. Автор курса — Ольга Головина, финансовый директор и консультант с пятнадцатилетним стажем. Она не только рассказывает об управленческом учете, но и обучает его внедрению на понятных примерах. Вы научитесь составлять финансовые модели, правильно считать прибыль и не допускать кассовых разрывов. Обучение проходит онлайн в удобное для вас время. После прохождения курса выдается именной сертификат.
Эй, «Клерк», ты на что намекаешь?
«Есть разные сценарии использования бухгалтера» — это цитата из нашего интервью. «Клерк» запилил новый проект с неоднозначным названием «Бухгалтер в камере».
Первый выпуск Бухкамеры — с Алексеем Ивановым, директором по знаниям и развитию учетной системы сервиса «Моё дело».
Мы с ним говорили про то, почему:
- Алексей ожидает, что в него начнут «чем-то разным» кидаться в комментариях;
- в России аж 4 % бухгалтеров, им мало платят, но большинство из них, получается, большего и не заслужили? (или заслужили?);
- пока вы не начали обижаться, мы там поговорили про то, что в России еще есть и классные спецы, которым надо платить больше;
- 1С — это как Роскосмос, а «Моё дело» — как SpaceX и ждать победы над монополистом придется до моих седых волос;
- бухгалтеров можно использовать очень по-разному (эммм...).
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Ваша редакция (которая всё ещё держит нос высоко)