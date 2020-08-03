«Ночной бухгалтер». Очень важно определиться с трудовой книжкой

Отказаться от бумажной трудовой можно только один раз: вернуть ее потом будет нельзя, напоминает Минтруд.

Электронные книжки как символ времени

Для чего вводят электронные трудовые книжки? Минтруд говорит — для удобства. Но пока с ними одни проблемы. И еще отказаться от них, оказывается, будет нельзя.

Переход с бумажных на электронные трудовые идет вовсю, и Минтруд четко сказал: решение о переходе — ответственное и принять его можно только однажды. Даже если вы перейдете на другую работу, бумажную трудовую вам не заведут, если вы уже от нее отказались.

Бухгалтерам из-за новых трудовых прибавилось работы: рассказываем, как заполнить СТД-Р.

Это вообще примета времени: все больше кадровой работы ложится именно на бухгалтеров. По недавно проведенному опросу, примерно две третьих наших сограждан перешли на дистанционку. Подробно регламентировать и приводить ее правила к единому стандарту будет новый пакет поправок в Трудовой кодекс. Изучайте, все равно потом придется.

Но ты узбагойся

Несколько успокоительных материалов:

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Есть и другие хорошие новости — в дайджесте законов, вступивших в силу в августе.

И тебя вылечат! И тебя тоже вылечат

В бизнесе, конечно (спойлер), все пока не так хорошо, как хотелось бы. На эту тему — статья-история о кофейне из подмосковных Мытищ.

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Эй, «Клерк», ты на что намекаешь?

«Есть разные сценарии использования бухгалтера» — это цитата из нашего интервью. «Клерк» запилил новый проект с неоднозначным названием «Бухгалтер в камере».

Первый выпуск Бухкамеры — с Алексеем Ивановым, директором по знаниям и развитию учетной системы сервиса «Моё дело».

Мы с ним говорили про то, почему:

Алексей ожидает, что в него начнут «чем-то разным» кидаться в комментариях;

в России аж 4 % бухгалтеров, им мало платят, но большинство из них, получается, большего и не заслужили? (или заслужили?);

пока вы не начали обижаться, мы там поговорили про то, что в России еще есть и классные спецы, которым надо платить больше;

1С — это как Роскосмос, а «Моё дело» — как SpaceX и ждать победы над монополистом придется до моих седых волос;

бухгалтеров можно использовать очень по-разному (эммм...).

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Ваша редакция (которая всё ещё держит нос высоко)