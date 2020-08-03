Какие мифы о бухгалтерском бизнесе не дают вам открыть свое дело и зарабатывать на любимой профессии?

Кто умеет считать деньги, так это бухгалтер, а еще он умело жонглирует документами изо дня в день — выписки, счет-фактуры, договора. И все это в чужих интересах. Наступает критический момент, когда профи задумывается о собственном бизнесе (считать свои деньги всегда приятнее). Бухгалтерский аутсорсинг — востребованная услуга, но будущему предпринимателю способны помешать слухи и мифы, окружающие эту сферу.

Проанализировав самые популярные, мы решили дать ответ — правда то, что говорят об аутсорсе или вымысел.

У меня нет денег

Сразу вкладываться в покупку половины бизнес-центра или десятка компьютеров не нужно. Организовать работу можно из дома на удаленке, но если есть возможность снять удобный офис это, конечно, плюс.

Для начала можно поработать в качестве плательщика налога на профессиональный доход (самозанятым) и вести частную практику, не нанимая сотрудников. Затем, по мере наращивания клиентской базы, перейти к регистрации ИП или ООО.

Что касается регистрации, то фирма с одним участником обойдется совсем недорого. На что придется потратиться:

Подготовка документов — с июня 2019 года можно применять типовые формы уставов. Выбираете подходящий вариант и все. Заявление заполняется с помощью бесплатного сервиса на сайте ФНС.

Внимание! Потребуется электронно-цифровая подпись (квалифицированная). Получить ее можно в любом удостоверяющем центре или через банк (читай дальше).

Госпошлина 4000 руб . При регистрации через сайт ФНС пошлина не платится. Возможна регистрация через банки (уточните в выбранном отделении предоставляется ли такая услуга), тогда вам не придется платить пошлину и заниматься ЭЦП — все организуют за вас.

Открытие счета — в большинстве банков для новых клиентов бесплатно, есть период, когда вообще не придется платить за обслуживание. Тарифы для начинающих бизнесменов очень демократичные.

Печать. По желанию, сейчас это не обязательный атрибут для организации, хотя документы с ней, выглядят солиднее и по привычке контрагенты хотят ее видеть. ИП спокойно работает без печати, как и самозанятые разумеется.

Уставный капитал — минимальный размер (10000 руб.) вносится не позднее, чем в течение 4-х месяцев с момента регистрации ООО только денежными средствами, остальное можно внести имуществом, например, компьютером или другой офисной техникой, но его стоимость определяет независимый оценщик (статья 66.2 ГК РФ).

ИП практически не требует вложений, т.к для регистрации необходимо только подать заявление (электронно с ЭЦП, в том числе через банки — без пошлины, лично или почтой — госпошлина 800 рублей).

Работать вы будете с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, значит все расчеты можно вести по безналу, если же клиенты решат рассчитаться наличными (картой), то придется использовать онлайн-кассу. Это самая значительная статья расходов, хотя можно выбрать эконом-вариант с фискальным регистратором на 3 года и минимальным тарифом ОФД.

Нужен большой опыт

Безусловно, нужны профессиональные знания и образование, хотя бы курсы. При этом не требуется работать 10, 20, 30 лет, чтобы получить достаточный опыт практической работы. В небольших фирмах главбух отвечает сразу за все направления — от внесения в программу первички до формирования управленческих отчетов. Обычно, хватает нескольких лет, чтобы влиться в профессию.

Законодательство постоянно меняется. То, что вы знали вчера, сегодня уже не актуально, а между тем принципы бухучета одинаковы, что на производстве, что в торговле. Конечно, есть какие-то особенности, но если вы справились с одним, то и с другим проблем не возникнет.

И главное — вы не обязаны знать абсолютно все. Директор завода по производству автомобилей не знает всей технологии, но умеет организовать процесс и поддерживать отношения с деловыми партнерами.

Вывод: многолетний опыт для начала собственного дела не нужен.

Без деловой жилки никуда

Кто сказал, что предпринимателем нужно родиться? В любом деле важно желание, поставленная цель. Необходимо окружать себя единомышленниками, профессионалами своего дела, они поделятся опытом, зарядят энергией и уверенностью в себе.

Вам наверняка встретятся пессимисты, утверждающие, что ничего не выйдет или вы все делаете не так. Прислушиваться к мнению опытных специалистов и коллег безусловно стоит, а «диванные эксперты» пусть остаются при своем мнении, мы то знаем, что достичь успеха может каждый.

Вывод: предпринимателем не рождаются, а становятся. Пройдя курс в Школе Бухгалтерского Бизнеса, вы узнаете как начать бухгалтерский бизнес с нуля, избежав типичных ошибок и финансовых потерь на старте, а в клубе предпринимателей в нише бухаутсорсинга получите поддержку экспертов и единомышленников.

Продвижение дорого стоит

Сарафанное радио никто не отменял. Вы помогли одному руководителю сдать все квартальные отчеты, да еще подсказали, как снизить налог. Он дал ваш телефон приятелю, который тоже нуждается в консультации, тот еще одному и так далее. Большинство клиентов, на первых порах, появляется именно так. Лучшая реклама — профессиональное и ответственное отношение к делу.

Бесплатную рекламную кампанию можно провести в соцсетях- откройте свою группу, блог. Пишите короткие посты о «наболевшем» — о новых налогах, льготах, маркировке и онлайн-кассах — всем, что волнует предпринимателей. Давайте советы, не раскрывая полностью всех карт перед потенциальными клиентами — пусть им захочется обратиться к вам за помощью.

Создать сайт тоже не проблема — для этого есть конструкторы, готовые шаблоны, в них разберется даже непрофессионал, а специалисты Школы ББ научат правильно продавать услуги и создавать контент.

Таргетированная реклама. Звучит интригующе, но на деле означает, что реклама будет нацелена на определенную аудиторию. К примеру, вы хотите подать объявление о бухгалтерских услугах, вряд ли вы пойдете расклеивать его на подъездах домов. Практичнее — найти популярную доску объявлений в интернете и разместить информацию о себе и своей компании в разделе «бизнес», где его точно станут искать. Такая реклама или бесплатная, или очень доступна по цене.

Совет! Перед запуском любой рекламы проработайте сайт, группу в соцсети и т.д. Ваш аккаунт или страница — это лицо фирмы.

Вывод: с развитием рекламой можно заняться более серьезно, но это не понадобится — клиенты сами начнут искать вас.

На рынке много конкурентов

В аутсорсинге действительно есть конкуренция, как в любом другом виде деятельности. Но зато есть возможность найти собственную нишу — заниматься небольшими компаниями и ИП или обслуживать, наоборот, крупные фирмы, специализироваться на одном направлении или браться за любые сферы и объемы от «нулевок» до производства и ВЭД.

Вопрос только в вашем желании и правильном подборе сотрудников. Это отдельная важная тема. На персонал ляжет первая линия обороны — правильный ввод первички, формирование регистров. Вы, как руководитель первоначально будете сводить отчетность, со временем делегировав и эту работу подчиненным. Это значит, что персонал должен быть добросовестным и ответственным. На курсах Школы Бухгалтерского Бизнеса научат:

Приему на работу и тестированию бухгалтеров

Мотивации сотрудников

Системе KPI и нормативам

Как перестать делать работу за своих подчиненных

Всех клиентов уже разобрали

Клиентов найти достаточно просто (мы говорили — они придут к вам сами), а вот удержать и избавляться от тех, кто приносит только проблемы, а не прибыль — целая наука. Тут и психология, и навыки убеждения, и правильный подход к расчету себестоимости услуг.

В Школе бухаутсорсинга расскажут не только о том, как выстраивать отношения с клиентами, но и о составлении стратегию развития, проработке финансовых рисков.

Не хватайтесь за «токсичных» заказчиков — тех, кто задерживает оплату, не вовремя передает документы и регулярно нарушает другие условия договора. Освободите место для уважающих ваше время и труд клиентов.

Это большой риск

Недаром в определении предпринимательской деятельности сказано, что она ведется на свой риск. ИП отвечает перед кредиторами всем своим имуществом, участники организации — своими вкладами в нее. Но разве нет риска потери работы? То замечательное место, которое вы сейчас занимаете, может быть достаться другому человеку. Достаточно смениться руководству компании, и оно установит свои порядки, поменяет персонал и здравствуй биржа труда!

Занимаясь собственным делом, вы контролируете ситуацию — с кем работать, кому отказать, как вести бизнес и куда направить полученные доходы — вложить в развитие, инвестировать или потратить на себя.

Школа Бухгалтерского Бизнеса ждет вас на своих курсах и в клубе профессионалов. Присоединяйтесь к успешным предпринимателям и прокачивайте профессиональные навыки вместе с ними!

Отправляйте контактные данные по форме ниже и менеджер свяжется вами: