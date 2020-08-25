«Ночной бухгалтер». ПФР массово недоплачивает пенсии, потому что портачит со СНИЛС

Счетная палата проверяла расчет пенсий и обнаружила ошибки. Нарушения выявлены в 16 % случаев.
Граждане, это беспредел
ПФР облажался. Вот короткий анализ результатов проверки его работы. Незаконные отказы в пенсии, затягивание процедур, недоплата. Оказывается, программа фонда годами неверно формировала СНИЛС. Людям могли выдать уже существующий номер, на одного могли завести несколько. Топилин, пресс-служба, вы это как поясните?
И тут из налоговой постучали
И даже так ФНС ни за что не отдаст ПФР звание самой проблемной сервисной службы. Потому что задвоения и тут. Читайте, какие ИП переплатят налог из-за того, что в августе 62 дня.
В рубрике «со дна постучали» пополнение:
- Налоговики грозят полицией при неподаче уточненной декларации по НДС;
- Налоговики не отдают переплату;
- Тестовая функция личного кабинета налогоплательщика «Как видит меня налоговая» не видит декларации.
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Пара вопросов ребром
Ух, ну и статьи вас ждут!
Насколько хорош ваш бухгалтер?
В каких случаях зарплата действительно может быть ниже МРОТ?
Может ли график 2/2 быть выгоднее, чем обычный 5/2?
Ваша призванная к ответу редакция