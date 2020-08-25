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«Ночной бухгалтер». ПФР массово недоплачивает пенсии, потому что портачит со СНИЛС

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

Счетная палата проверяла расчет пенсий и обнаружила ошибки. Нарушения выявлены в 16 % случаев.

Граждане, это беспредел 

ПФР облажался. Вот короткий анализ результатов проверки его работы. Незаконные отказы в пенсии, затягивание процедур, недоплата. Оказывается, программа фонда годами неверно формировала СНИЛС. Людям могли выдать уже существующий номер, на одного могли завести несколько. Топилин, пресс-служба, вы это как поясните?  

Счетная палата накопала много всего, подробности читайте в нашей ленте, но вот, для примера еще косяк. Проверка выписок, которые формируются при переходе из фонда в фонд, показала, что они содержат недостоверные сведения
 
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И тут из налоговой постучали

И даже так ФНС ни за что не отдаст ПФР звание самой проблемной сервисной службы. Потому что задвоения и тут. Читайте, какие ИП переплатят налог из-за того, что в августе 62 дня

В рубрике «со дна постучали» пополнение:

  1. Налоговики грозят полицией при неподаче уточненной декларации по НДС;
  2. Налоговики не отдают переплату;
  3. Тестовая функция личного кабинета налогоплательщика «Как видит меня налоговая» не видит декларации.

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Пара вопросов ребром

Ух, ну и статьи вас ждут!

Насколько хорош ваш бухгалтер?

В каких случаях зарплата действительно может быть ниже МРОТ?

Может ли график 2/2 быть выгоднее, чем обычный 5/2?

Ваша призванная к ответу редакция

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