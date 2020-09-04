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«Ночной бухгалтер». Когда уже наконец вычеты по НДФЛ налоговая будет возвращать с процентами. А какой вычет вообще отменят

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

Процесс возврата НДФЛ после окончания камералки сократится. 

Кот наплакал

Минфин изменит процесс оформления вычетов по НДФЛ. Например, людям не придется обращаться в ФНС за подтверждением права на вычет, если оформление идет через работодателя.  
 
Но самое привлекательное: деньги будут приходить быстрее. После окончания 30-дневной проверки будет 3 дня на принятие решения о возврате налога и потом еще 10 дней — на оформление платежки. Платежку передают в Казначейство и там в течение 5 дней она должна быть исполнена.
 
А если опоздают, с 20-ого дня начнут капать проценты. Проценты за нарушение сроков инспекция должна платить и сейчас. Но обычно не платит, приходится силой выбивать. Вот это никто не хочет поправить?
 

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