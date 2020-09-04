Процесс возврата НДФЛ после окончания камералки сократится.

Кот наплакал

Но самое привлекательное: деньги будут приходить быстрее. После окончания 30-дневной проверки будет 3 дня на принятие решения о возврате налога и потом еще 10 дней — на оформление платежки. Платежку передают в Казначейство и там в течение 5 дней она должна быть исполнена.

Не плюй в колодец

Дачников опять пугают, на этот раз новым налогом на воду из колодцев и скважин. Пояснили (и даже картинку привели) кому платить, а кому не надо.

Контрагент запрашивает очень много всего. Дать, что просит? Или наплевать?

Центр обучения сотрудничает с ведущими экспертами страны, которые дают только практически полезный материал. Без воды. Выберите программу сами или напишите нам — мы вместе найдем подходящий вам курс. Сертификаты ЦОК покажут работодателю, что вы ценный специалист — вы в курсе изменений, и сможете защитить компанию при проверках.

Не надо стесняться!

Спрашивайте. А мы ответим.

Ваша кто такая редакция