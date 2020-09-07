«Ночной бухгалтер». Инспекции заблочили тех, кто имеет налоговую отсрочку. Налоги и взносы компаний и ИП будут на одной платежке

Налоговики устроили незаконную блокировку счетов тем, кто получил отсрочку из-за пандемии.

Тихий праздник

Кто ведет страницу новостей на сайте налоговой? Передайте им, чтобы Егорова поздравили – день рождения, 45, а все молчат.

Прямо неудобно быть единственными: Даниил Вячеславович, всех благ, «Клерк» всегда рядом, и не промолчит ни по хорошему, ни по плохому поводу!

Жаль, конечно, последние случаются чаще раза в год. ИФНС требует заплатить налоги и блокирует счет, хотя у компании есть отсрочка из-за пандемии. И вот ее объяснения.

Камеральные проверки: что чаще всего находят налоговики.

Фантастика

Компании и ИП смогут уплачивать налоги, торговый сбор и страховые взносы одной платежкой. И даже не понадобится указывать вида платежа, срок его уплаты и другие данные.

Минфин что-то разошелся чудными проектами. Но чем ответит ФНС, когда дело дойдет до реализации?

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Лечим...

Наркотическую, алкогольную, частичную зависимость (новая претензия налоговиков).

А это для здоровых:

Ваша недолеченная редакция