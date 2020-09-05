Новая претензия налоговиков. У кого они теперь ищут частичную взаимозависимость. Неделя на «Клерке»

Перевернули календарь — и там каждый день если не третье сентября, то что-нибудь новенькое по налогам. Рассказываем, что именно.
Тема недели
В Центре обучения «Клерка» — онлайн-курсы на любой вкус. Вместе повышаем вашу привлекательность для работодателя.
ТОП новостей
- С 1 октября зачет налогов будет производиться по-новому
- В НК пропишут четкий закрытый перечень причин, по которым налоговики откажут вам в приеме декларации
- Упростят порядок получения вычетов по НДФЛ. Готов проект поправок в НК
А уже на этой неделе пройдёт вебинар «Финансовый архив: как эффективно управлять потоками документов». Не пропустите.
«Ночной бухгалтер»
За 31 августа: Взносы ИП повышать не будут! Но почти половина бизнесменов все равно уйдет с рынка
За 1 сентября: Новая фишка налоговиков: частичная взаимозависимость
За 2 сентября: Легче будет получить вычеты по НДФЛ. Без декларации и за месяц
За 3 сентября: И у меня на это 6 причин! Новый список оснований для отказа в приеме деклараций
За 4 сентября: Когда уже наконец вычеты по НДФЛ налоговая будет возвращать с процентами. А какой вычет вообще отменят
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Как мужчине стать успешным бухгалтером?
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Бухкамера про налоговые проверки: «Вы для инспекторов просто запись в ЕГРЮЛ»
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