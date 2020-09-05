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Новая претензия налоговиков. У кого они теперь ищут частичную взаимозависимость. Неделя на «Клерке»

Перевернули календарь — и там каждый день если не третье сентября, то что-нибудь новенькое по налогам. Рассказываем, что именно.

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В Центре обучения «Клерка» — онлайн-курсы на любой вкус. Вместе повышаем вашу привлекательность для работодателя.

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За 1 сентября: Новая фишка налоговиков: частичная взаимозависимость

За 2 сентября: Легче будет получить вычеты по НДФЛ. Без декларации и за месяц

За 3 сентября: И у меня на это 6 причин! Новый список оснований для отказа в приеме деклараций

За 4 сентября: Когда уже наконец вычеты по НДФЛ налоговая будет возвращать с процентами. А какой вычет вообще отменят

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