Новая претензия налоговиков. У кого они теперь ищут частичную взаимозависимость. Неделя на «Клерке»

Перевернули календарь — и там каждый день если не третье сентября, то что-нибудь новенькое по налогам. Рассказываем, что именно.

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«Ночной бухгалтер»

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