При приеме на работу у сотрудника надо будет брать нужные сведения и быстро передавать их в ФСС.

Но это не точно

Выплаты из ФСС хоть и прямые, но с работодателей никто заботы снимать не собирается. Ну, то есть как... Официально в случае страхового эпизода процедура для компании станет проще, а по факту вряд ли. Читаем про документооборот с ФСС с 1 ноября.

Продолжим простудную тему сообщением о продлении осенних каникул в московских школах. Причину объяснять не нужно! Ждем, что ответят регионы.

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Мир отложат

Мы не про Карабах, и не про азербайджанский бизнес в России, которому по слухам грозит инвентаризация по указанию Кремля. Мы про карты.

Сначала максимально полно о том, кому нужна карта «Мир». Потом новостное:

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Я бамбук

А кто ты как предприниматель — Трус, Балбес или Бывалый? Тест.

Потом не обижайтесь на обзывательства, но о поправках в кассовый порядок мы вас предупреждали.

Как и о том, что есть варианты принимать оплату без терминала эквайринга со смешной комиссией.

Ваша выросла на советских фильмах редакция