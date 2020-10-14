«Ночной бухгалтер». С 2021 года вся страна будет платить налоги по-новому

В январе поменяются счета для уплаты налогов во всех регионах!

Все потеряем в лучшем виде!

В 2020 все не закончится. Нас такой переполох ждет в январе, что мама не горюй.

ФНС переходит на систему казначейского обслуживания. И меняет реквизиты счетов на перечисление налогов, взносов и других сборов.

Для переживаний хватило бы уже только этого. Но уровень хаоса не по мерках службы. И потому введут переходный период: старые и новые реквизиты будут действовать параллельно.

Какие статьи УК могут грозить бухгалтеру даже в белой компании?

могут грозить бухгалтеру даже в белой компании? Как эволюционировал Бумажный НДС ?

? Зачем из России выводят деньги и через какие инструменты? Читайте об этом в журнале команды НДС Минус. Хотите получать практические знания по налогам и бухучету? 🔗 Велком в блог ребят из НДС Минус: https://clc.am/ndsminus_blog

Богатые не заплачут?

Потому что не заплатят...

Проект о повышении НДФЛ для богатых до 15% дошел до депутатов, и там, по всей видимости, трансформируется во что-то менее пугающее. Профильный комитет вносит исключения, чтобы для некоторых доходов осталась действующая ставка.

Если мы все верно поняли, то богатые не будут платить налог по прогрессивной ставке.

Что имелось в виду?

Передумали

Хотя какие претензии к Титову?

Вон, у московской мэрии все меняется с ног на голову каждый день. К примеру, предпринимателей ради отчета по удаленным сотрудникам, сначала погнали за ЭЦП, а позже разъяснили, что она не нужна.

Рассказываем, как быть с отчетом, если у вас командированные и заМКАДыши.

Расчеты с работниками — вечная головная боль бухгалтеров. Статья о том, как рассчитаться с работниками в разных ситуациях, работает лучше пенталгина.

На тот случай, если вам впервые заполнять отчет по удаленным сотрудникам, вот ещё раз про нюансы перевода и сам отчет.

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