«Ночной бухгалтер». С 2021 года вся страна будет платить налоги по-новому

В январе поменяются счета для уплаты налогов во всех регионах!
Все потеряем в лучшем виде!
В 2020 все не закончится. Нас такой переполох ждет в январе, что мама не горюй.
ФНС переходит на систему казначейского обслуживания. И меняет реквизиты счетов на перечисление налогов, взносов и других сборов.
Для переживаний хватило бы уже только этого. Но уровень хаоса не по мерках службы. И потому введут переходный период: старые и новые реквизиты будут действовать параллельно.
- Какие статьи УК могут грозить бухгалтеру даже в белой компании?
- Как эволюционировал Бумажный НДС?
- Зачем из России выводят деньги и через какие инструменты?
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Богатые не заплачут?
Потому что не заплатят...
Проект о повышении НДФЛ для богатых до 15% дошел до депутатов, и там, по всей видимости, трансформируется во что-то менее пугающее. Профильный комитет вносит исключения, чтобы для некоторых доходов осталась действующая ставка.
Если мы все верно поняли, то богатые не будут платить налог по прогрессивной ставке.
Что имелось в виду?
Передумали
Хотя какие претензии к Титову?
Вон, у московской мэрии все меняется с ног на голову каждый день. К примеру, предпринимателей ради отчета по удаленным сотрудникам, сначала погнали за ЭЦП, а позже разъяснили, что она не нужна.
Рассказываем, как быть с отчетом, если у вас командированные и заМКАДыши.
Расчеты с работниками — вечная головная боль бухгалтеров. Статья о том, как рассчитаться с работниками в разных ситуациях, работает лучше пенталгина.
На тот случай, если вам впервые заполнять отчет по удаленным сотрудникам, вот ещё раз про нюансы перевода и сам отчет.
Ваша переполненная редакция