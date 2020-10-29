«Ночной бухгалтер». Для малого бизнеса налоговые каникулы продлят еще

Налоговые каникулы для малого и среднего бизнеса продлить до 1 апреля 2021 года. Такое висит в протоколе совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Отраслей будет меньше

Отсрочка коснется большей части налогов и страховых взносов за март и I квартал 2020 года. Изначально эта мера поддержки была введена для 12 наиболее пострадавших от пандемии отраслей, но сейчас каникулы предусмотрят только для части из них.

Кстати, компаниям, как и ожидалось, нечем платить по отсроченным налогам. А тут им вдобавок ФНС проблем подвезла: налоговики дробят компаниям налоговую переплату.

Вообще, технические сбои – это карма всей бюрократической системы страны: отчеты об удаленщиках пропали с сайта mos.ru.

Объяснить директору

Собственник не понимает, почему в декларации прибыль, а в балансе убыток. Как простым языком объяснить.

И зачем платить за облачную 1С, если есть базовая «коробка». Преимущества современной программы.

И расскажите, чем вы будете заняты в ноябре: отчеты и платежи месяца.

Дробление – самая популярная схема налоговой оптимизации Дробится сегодня бизнес по тем же алгоритмам, по которым недавно покупал «бумажный» НДС. Это опасно. Так делать нельзя, налоговая знает все детали схемы. Как не налететь на проблемы с налоговой – курс ЦОК «Клерк». Два дня скидка 50%. Там названы реальные методы защиты, приводятся ситуации из жизни и судов.

Пора прощаться

Не с нами.

С пенсией. В Госдуме заговорили о фиаско накопительной системы. А для кого-то это сюрприз?

С пособиями тоже туго. В бюджете ФСС мало денег на прямые выплаты.

И еще можно было бы сказать «прощай» платным системам электронного документооборота, и начать пользоваться бесплатными вариантами. Но вряд ли вам понравится.

Ваша уходящая в ночь редакция