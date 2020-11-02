«Ночной бухгалтер». Утверждены новые формы отчетности для работодателей

За 2020 год надо будет сдавать новую форму расчета по страховым взносам. С отчетности за 1 квартал 2021 года применять новую форму 6-НДФЛ. И это еще не все.

Разве этого мало?

Если вам кажется, что в вашей скучной жизни ничего не меняется… Вы ошибаетесь. Новая РСВ, форма 6-НДФЛ, и КБК.

6-НДФЛ сильно изменится, в нее добавили справку о доходах физлиц, поскольку отдельные справки 2-НДФЛ отменяются с 2021 года.

Не пропустите новый код по НДФЛ.

Во вторник 3 ноября в 12:00 состоится бесплатный вебинар «Как работать без блокировок по 115-ФЗ». Директор по комплаенсу Тинькофф Бизнеса разберет реальные кейсы компаний и ответит на актуальные вопросы. Например: — Плачу своей компании за перевозку продукции, которую произвела другая моя компания. Какие документы может попросить банк? — Все сотрудники оформлены официально, но для зарплаты снимаю наличные. Могут ли с этим быть проблемы? — Периодически перевожу займы от одной своей компании для другой. Слышал, что это может вызывать подозрения, как быть? По ссылке можно зарегистрироваться, прислать вопросы.

Правила вычетания

Буратино бы сдох от такой математики. Но суд подтвердил возможность вычета скорректированного НДС при выявлении в цепочке сомнительных контрагентов.

Многотекста про дело, позицию ИФНС и суда, а также мнение эксперта.

Отказались от схем с НДС, но продолжаете дробление?! Как не налететь на проблемы с налоговой и защитить себя, если налоговики подозревают дробление – в курсе ЦОК «Клерк», сейчас за полноцены!

Пароль неверный

Решили для себя: прививаться от ковида будете или нет?

Не все ж верят в профилактические методы. Хотя некоторые из них по-настоящему крутые: людям вырубают Wi Fi, чтобы не устраивали толкучку в торговых центрах.

Как это вяжется с темой отказа от локдауна, мы не поняли.

Кстати, за отсутствие масок все-таки штрафуют и людей, и бизнес. Статистика по Москве.

Мне только спросить

Налоговики сказали: «да мы тут чуть покопаемся». А сами выездную провели.

В Домуправление случалось очередь отстаивать? Вот коллега бухгалтер ЖСК «Береза» освоила программу начисления коммунальных платежей «Домовладелец», и делится оценкой.

Ваша домомучительная редакция