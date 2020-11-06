«Ночной бухгалтер». Будете сдавать новую отчетность из-за прослеживаемости товаров

Компании будут сдавать отчеты об операциях с товарами, которые подлежат прослеживаемости.
Ждем, не дождемся
Куча товара подпадет под тотальную слежку. А за каждую операцию придется шлепать отчет в налоговую инспекцию. ФНС будет отвечать за создание, внедрение и сопровождение национальной системы прослеживаемости товаров. Уже страшно.
Вы спросите почему вдруг? Карма не отпускает ведомство, опять сбой: Налоговики не видят уплаченные взносы в своей программе.
Быть или не быть
С 1 января 2021 года меняются реквизиты для уплаты налогов во всех регионах.
Изменится и материнский капитал. Его обещают индексировать каждый год.
А чего нет и не будет, так это уведомления сотрудников о введении с 2021 года системы прямых выплат из ФСС. Тут наши коллеги выдамали, а мы успокаиваем.
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