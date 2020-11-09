«Ночной бухгалтер». Каким родителям будут больше платить за детей-дошкольников

С 1 января 2020 года ввели ежемесячную денежную выплату на ребенка от трех до семи лет. В ближайшее время правила такой выплаты будут меняться.
Пролетая над
Ваше гнездо полно птенцов? Есть хорошая новость: детское пособие на детей от 3 до 7 лет увеличат вдвое.
Но есть и плохая: для многих все будет мимо.
Вообще, изменений в правилах выплаты пособия несколько. Обзор с примерами расчета.
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Не Дзюбой единым
Прошлая неделя запомнится не только историей Артема Дзюбы. Настоящее извращение – новая отчетность.
А все уже, все, надо было раньше
Каждый год одно и то же: как исправить баланс после его утверждения?
Бухгалтеры и ИП из будущего передают вам сообщение: «пожаааалуйста, ну, пожалуйста, прочти эту статью сегодня».
Ваша в девяточку редакция