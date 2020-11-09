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«Ночной бухгалтер». Каким родителям будут больше платить за детей-дошкольников

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

С 1 января 2020 года ввели ежемесячную денежную выплату на ребенка от трех до семи лет. В ближайшее время правила такой выплаты будут меняться.

Пролетая над 

Ваше гнездо полно птенцов? Есть хорошая новость: детское пособие на детей от 3 до 7 лет увеличат вдвое
Но есть и плохая:  для многих все будет мимо.
 
Вообще, изменений в правилах выплаты пособия несколько. Обзор с примерами расчета.
 
Найдете ответы на вопросы:
  1. Как получить объективную информацию о транспортных затратах своего предприятия?
  2. Как с помощью автоматизации компании вести учет заправки и расхода топлива?
  3. Как узнать наиболее выгодные заказы на перевозку и заказчиков?
  4. Где можно учесть ремонты и случаи ДТП?
  5. Можно ли с помощью автоматизации уменьшить расходы?
 

Полный пенальти

Мы все еще в недоумении, как быстро за удовольствия лишают капитанской повязки и сбрасывают с пьедестала. Но есть профновости пострашнее: дипломам введут срок годности
 
Как ни крути, вам точно пригодятся наши онлайн- курсы и семинары по актуальным темам

Не Дзюбой единым

Прошлая неделя запомнится не только историей Артема Дзюбы. Настоящее извращение – новая отчетность.  
 

А все уже, все, надо было раньше

 
Бухгалтеры и ИП из будущего передают вам сообщение: «пожаааалуйста, ну, пожалуйста, прочти эту статью сегодня».  

Ваша в девяточку редакция

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