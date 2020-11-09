«Ночной бухгалтер». Каким родителям будут больше платить за детей-дошкольников

С 1 января 2020 года ввели ежемесячную денежную выплату на ребенка от трех до семи лет. В ближайшее время правила такой выплаты будут меняться.

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Полный пенальти

Мы все еще в недоумении, как быстро за удовольствия лишают капитанской повязки и сбрасывают с пьедестала. Но есть профновости пострашнее: дипломам введут срок годности

Не Дзюбой единым

Прошлая неделя запомнится не только историей Артема Дзюбы. Настоящее извращение – новая отчетность

А все уже, все, надо было раньше

Ваша в девяточку редакция