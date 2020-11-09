Новое в РСВ, 6-НДФЛ, КБК, путевых листах: не запутайтесь. Неделя на «Клерке»

Новые формы РСВ, 6-НДФЛ, новые КБК, новые реквизиты в путевых листах... Разобраться во всем и ничего не упустить сложно, но мы попытались в обзоре недели на «Клерке».
Темы недели
- За 2020 год надо будет сдавать новую форму РСВ. Приказ ФНС уже опубликован. Раздел 1 дополнен новым приложением 5.1, на титульном листе надо будет указывать среднесписочную численность.
- Утверждена новая форма расчета 6-НДФЛ. Применяться она будет, начиная с отчетности за 1 квартал 2021 года.
- Минтранс добавил в путевые листы новый обязательный реквизит
Кроме того, Минфин внес изменения в коды бюджетной классификации (КБК) на 2021 год. Изменения потребовались в связи с внесением поправок в главу 23 Налогового кодекса.
А ещё Мишустин сообщил, что в электронных трудовых книжках можно будет указать весь свой стаж.
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«Бургер Кинг» просит заказывать еду в «Макдональдс». И в других заведениях общепита.
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За 2 ноября: Утверждены новые формы отчетности для работодателей
За 3 ноября: Путевые листы — с 1 января 2021 года действует новый порядок заполнения
За 5 ноября: Мишустин объявил новое правило для электронных трудовых книжек
За 6 ноября: Будете сдавать новую отчетность из-за прослеживаемости товаров
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