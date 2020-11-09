Новое в РСВ, 6-НДФЛ, КБК, путевых листах: не запутайтесь. Неделя на «Клерке»

Новые формы РСВ, 6-НДФЛ, новые КБК, новые реквизиты в путевых листах... Разобраться во всем и ничего не упустить сложно, но мы попытались в обзоре недели на «Клерке».

Темы недели

Кроме того, Минфин внес изменения в коды бюджетной классификации (КБК) на 2021 год. Изменения потребовались в связи с внесением поправок в главу 23 Налогового кодекса.

А ещё Мишустин сообщил, что в электронных трудовых книжках можно будет указать весь свой стаж.

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Солидарность недели

«Бургер Кинг» просит заказывать еду в «Макдональдс». И в других заведениях общепита.

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Ночной бухгалтер

За 2 ноября: Утверждены новые формы отчетности для работодателей

За 3 ноября: Путевые листы — с 1 января 2021 года действует новый порядок заполнения

За 5 ноября: Мишустин объявил новое правило для электронных трудовых книжек

За 6 ноября: Будете сдавать новую отчетность из-за прослеживаемости товаров

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Дзен для бухгалтеров

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