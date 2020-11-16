«Ночной бухгалтер». Мишустин объявил о сокращении госслужащих. Новые налоговые законы

Оптимизация штата госслужащих начнется с 1 января 2021 года. И продлится 3 месяца.

Будем резать

Премьеру нужен «не огромный, а рационально сформированный штат компетентных специалистов и четко определенная сфера ответственности каждого органа исполнительной власти». Реформу в аппаратах хотят провернуть за три месяца. Быстренько так. Как бы мы не остались в дураках к 1 апреля.

Зато спроса на иностранную рабочую силу не убавится. Приходите на бесплатный вебинар о том, как оформить иностранцев в штат.

Сезонное пополнение

У кого брюки не сходятся, у кого поправки. Налоговый кодекс тоже набрал свое: про систему прослеживаемости товаров, камеральные проверки и многое другое, что изменили в НК.

19 ноября в 11:00 пройдёт вебинар на тему: «Аккредитивы в международной торговле». Почему важно принять в нем участие: вы сможете понять основные принципы работы аккредитива, обязательства банков в зависимости от их роли в сделке;

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Скажи мне прямо

Вы просили, ФСС ответил: как заполнить реестры на пособия по пилотному проекту. С дебиторкой тоже все криво: Налоговики не дали включить в расходы списанную дебиторку. Суды их поддержали.

Горячая десятка

ЯмыБренд

Кто он — успешный главбух: разбираемся, что помогает строить карьеру и как стать профи.

А что мешает: WildBerries довел директора до глубокого обморока.

Ваша полуобморочная редакция