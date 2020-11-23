Еще раз про налоговые претензии по дроблению и контрагентам

Дробление бизнеса и получение необоснованной налоговой выгоды остаются актуальными направлениями работы налогового органа в 2020 году. Эта тенденция, по всем предпосылкам, сохранится и в будущем. Судебная практика в этой сфере активно формируется, и у компаний возникают новые риски, для минимизации которых нужно актуализировать внутренние процедуры проверки контрагентов и провести аудит взаимодействия с дочерними компаниями. Расскажем на примерах, кому грозят доначисления в этом году.

Дробление бизнеса

Когда компания достигает лимита по выручке, сотрудникам или основным средствам, то больше не может использовать УСН и ЕНВД. Достаточно очевидное решение в этой ситуации для многих компаний — создать дополнительные юрлица. Новые компании занимаются ровно той же деятельностью, что и основной бизнес, имеют общие товары, сотрудников, предоставляют друг-другу беспроцентные кредиты и многое другое. Но главное, что каждый из этих бизнесов продолжает пользоваться налоговыми преференциями.

В качестве примеров, иллюстрирующих позицию судов в отношении дробления бизнеса, можно привести два судебных дела: № А13-18722/2017 (дело ООО «Рандеву») и № А32-46644/2017 (дело ООО «Гурман KFC ЮФО»).

Рассматриваемые дела объединяет ряд обстоятельств:

обе организации осуществляли деятельность в сфере торговли продуктами питания и общепита;

налогоплательщики являлись взаимозависимыми с юридическими лицами, участвовавшими в «дроблении» и применявшими специальные налоговые режимы;

размер совокупной выручки взаимозависимых лиц превышал допустимые лимиты, позволяющие применять УСН и ЕНВД.

Несмотря на то, что указанные кейсы похожи друг на друга, судами первой, апелляционной и кассационной инстанций приняты противоположные решения: в первом случае суды встали на сторону налогоплательщика, а во втором — поддержали выводы налогового органа.

Причиной вынесения судом положительного решения по делу ООО «Рандеву» послужил тот факт, что налогоплательщиком, в отличие от ООО «Гурман KFC ЮФО», была доказана самостоятельность взаимозависимых организаций в ведении предпринимательской деятельности и представлено экономическое обоснование соответствующей формы ведения бизнеса.

В отличие от данного примера, определяющими факторами принятия судом решения в пользу налогового органа в деле ООО «Гурман KFC ЮФО» являются следующие обстоятельства:

руководство и обеспечение деятельности компаний группы осуществляется единым управленческим аппаратом;

в кабинете бухгалтерии обнаружены печати всех организаций группы компаний;

расчетные счета всех организаций открыты в одних и тех же банках;

сотрудники компаний группы, будучи оформленными в различных организациях, фактически находились в постоянном взаимодействии друг с другом, исполняя свои должностные обязанности, и использовали общие материально-технические ресурсы.

Таким образом, «дробление» бизнеса признается судом незаконным в том случае, если будет доказано, что основная цель, которую преследовал налогоплательщик, заключается исключительно в извлечении налоговой выгоды. При этом если организация предоставит достаточные доказательства того, что при разделении компании главной задачей являлось извлечение экономической выгоды, суд с высокой долей вероятности вынесет решение в пользу налогоплательщика

Критерии оценки законности схем «дробления» бизнеса непостоянны. Подходы налогового органа меняются вслед за судебной практикой. Однако уже сейчас можно сказать, что у самостоятельных компаний больше шансов обжаловать налоговые доначисления, в случае соответствия следующим параметрам:

собственные активы и персонал, достаточные для ведения коммерческой деятельности;

разные ОКВЭД (лицензии) с другими дочерними фирмами;

собственные контрагенты. Они могут быть поделены между компаниями по регионам, каналам сбыта и т.д. Крайне желательно исключить «внутригрупповые» расчеты;

если новые компании созданы накануне расширения штата или роста стоимости имущества (активов) организации, то налоговый орган обязательно посчитает такое дробление связанным с возможностью применения специальных режимов.

Необоснованная налоговая выгода

Одни из самых крупных и дорогих налоговых споров на текущий момент связаны с контрагентами. Исторически этот вопрос рассматривается то в пользу налоговых органов, то налогоплательщиков. Но вступление в силу в 2017 г. ст. 54.1 НК РФ существенно изменило порядок проверки и аргументации выбора подрядчика для компаний.

В статье 54.1 НК РФ описан новый подход к проблеме злоупотребления налогоплательщиком своими правами, учитывающий основные аспекты сформированной судебной практики. Определены конкретные действия налогоплательщика, которые признаются злоупотреблением правами, и условия, которые должны быть соблюдены для возможности учесть расходы и заявить налоговые вычеты.

Вопрос взаимоотношения с контрагентами-однодневками, безусловно, спорный. Бизнес и налоговый орган видят его совершенно по-разному. Если для бизнеса первоочередной задачей является выполнение договорных обязательств вне зависимости от того, какими ресурсами они выполнены, то для налоговой взаимодействие с подрядчиками, которые не имеют ресурса для выполнения взятых на себя обязательств, уже само по себе является доказательством уклонения от уплаты налогов.

Возникает справедливый вопрос: кто должен доказывать вину?

Если исходить из 54.1 НК РФ, бремя доказывания своей невиновности лежит на налогоплательщике, который должен аргументировать, что контрагент оказал услуги/поставил товар либо напрямую, либо через субподрядчика, который имеет необходимый для этого ресурс. Важно, чтобы работы не просто были сделаны, но и прослеживалась цепочка подрядчиков и субподрядчиков, имеющих достаточно ресурсов для выполнения задачи. Это ключевое отличие от предыдущей практики.

Изменилась парадигма проверки контрагента и виды собираемых доказательств. Если раньше процесс проверки подрядчика сводился к сбору документов по списку, то сегодня номинальное владение документами не может обеспечить сильную позицию для обжалования доначислений. Необходимо сформировать ясную позицию в отношении выбора той или иной компании, которая убедит налоговые органы, что юр. лица, с которыми вы заключаете договор, имеет достаточно ресурсов, чтобы выполнить взятые на себя обязательства.

Если такая позиция в текущем времени есть и подтверждена документально, то налоговые претензии зачастую можно успешно обжаловать даже в досудебном порядке.

С контрагентами, у которых меньше 20 человек в штате, не рекомендуется заключать договоры. Если у контрагента сезонная специфика работы, то рекомендуется запросить историю его баланса и штата, чтобы доказать надежность работы с этой компанией.

Однако Налоговый кодекс не ограничивает компании работой только с подрядчиками, которые выполняют договорные обязательства самостоятельно. Если к проекту подрядчик планирует привлекать субподрядчиков, то налогоплательщику рекомендуется узнать, что это за субподрядчики, есть ли у них ресурсы для выполнения договоренностей.

Иначе налоговые риски возникают не только у подрядчика, работающего с субподрядчиком-однодневкой, но и у заказчика. Потому что основные налоговые риски, безусловно, будут предъявлены к источнику финансирования (компании). Налоговая будет искать выгодоприобретателя для претензий и доначислений. В этом плане налоговый орган старается работать максимально эффективно, чтобы пополнить бюджет.

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Вывод

Судебная практика по налоговым спорам указывает на смещение ответственности в сторону налогоплательщика. Именно на нем лежит бремя доказывания наличия у контрагентов реальной возможности реализации взятых на себя обязательств. В этой связи целесообразным представляется актуализировать имеющуюся в компании систему проверки подрядчиков в соответствии с требованиями 54.1 НК РФ.

Результатом этой работы должны стать эффективные подходы и регламенты по взаимодействию с контрагентами, которые будут в автоматическом режиме анализировать подрядчиков и выявлять риски.