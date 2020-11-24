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«Ночной бухгалтер». Бумажный НДС наяривали сами налоговики. СК вскрыл ОПГ в службе

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

Следствие открыло дело на налоговиков в создании ОПГ по оформлению «бумажного» НДС. 

Что и требуется доказать

На «Клерке» давно обсуждалось, что эти странные уточненки по НДС, которые за порядочные компании сдавали левые фирмы, проходят не без участия налоговиков. И вот, да, следственный комитет уже накопал улики на ряд бывших и действующих инспекторов, которые наварились на «бумажном» НДС. 

Эту историю особенно тонко украшают яркие цитаты токсичного Феликса и Петра I, которые и сегодня вдохновляют мытарей. 

Но вернемся к делам насущным

На вас без ведома выпустили электронную подпись и сдали уточненку по НДС. Налоговики рекомендуют алгоритм к действию, который не прошел проверку у наших читателей. Совсем другие советы, чтобы не оказаться не только обманутым, но и виновным.

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А у «Клерка» черный вторник

Собрали действительно стоящие предложения: облачный учет бесплатно, дешевый налоговый ассистент для ИП, электронная подпись со скидкой 40% и много чего еще.

Немного налогового IT

Так как мозг службы, по признанию чиновников не человеческий, а сплошь искусственный, приводим краткую сводку новых багов и авторских решений:

  • Личный кабинет юридического лица на сайте ФНС не открывается, если использовать браузер Google Chrome. ФНС советует применять Спутник (нет, не вакцину Спутник Ви).
  • Инспекция вызывает ИП пояснить, почему нет декларации за прошлый год, а он только в этом впервые зарегистрировался. Тут лишь понять и простить.

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