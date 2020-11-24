«Ночной бухгалтер». Бумажный НДС наяривали сами налоговики. СК вскрыл ОПГ в службе

Следствие открыло дело на налоговиков в создании ОПГ по оформлению «бумажного» НДС.
Что и требуется доказать
На «Клерке» давно обсуждалось, что эти странные уточненки по НДС, которые за порядочные компании сдавали левые фирмы, проходят не без участия налоговиков. И вот, да, следственный комитет уже накопал улики на ряд бывших и действующих инспекторов, которые наварились на «бумажном» НДС.
Эту историю особенно тонко украшают яркие цитаты токсичного Феликса и Петра I, которые и сегодня вдохновляют мытарей.
Но вернемся к делам насущным
На вас без ведома выпустили электронную подпись и сдали уточненку по НДС. Налоговики рекомендуют алгоритм к действию, который не прошел проверку у наших читателей. Совсем другие советы, чтобы не оказаться не только обманутым, но и виновным.
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А у «Клерка» черный вторник
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Немного налогового IT
Так как мозг службы, по признанию чиновников не человеческий, а сплошь искусственный, приводим краткую сводку новых багов и авторских решений:
- Личный кабинет юридического лица на сайте ФНС не открывается, если использовать браузер Google Chrome. ФНС советует применять Спутник (нет, не вакцину Спутник Ви).
- Инспекция вызывает ИП пояснить, почему нет декларации за прошлый год, а он только в этом впервые зарегистрировался. Тут лишь понять и простить.
А это подборка Актуальное
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