«Ночной бухгалтер». Бумажный НДС наяривали сами налоговики. СК вскрыл ОПГ в службе

Следствие открыло дело на налоговиков в создании ОПГ по оформлению «бумажного» НДС.

Что и требуется доказать

На «Клерке» давно обсуждалось, что эти странные уточненки по НДС, которые за порядочные компании сдавали левые фирмы, проходят не без участия налоговиков. И вот, да, следственный комитет уже накопал улики на ряд бывших и действующих инспекторов, которые наварились на «бумажном» НДС.

Эту историю особенно тонко украшают яркие цитаты токсичного Феликса и Петра I, которые и сегодня вдохновляют мытарей.

Но вернемся к делам насущным

На вас без ведома выпустили электронную подпись и сдали уточненку по НДС. Налоговики рекомендуют алгоритм к действию, который не прошел проверку у наших читателей. Совсем другие советы, чтобы не оказаться не только обманутым, но и виновным.

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А у «Клерка» черный вторник

Собрали действительно стоящие предложения: облачный учет бесплатно, дешевый налоговый ассистент для ИП, электронная подпись со скидкой 40% и много чего еще.

Немного налогового IT

Так как мозг службы, по признанию чиновников не человеческий, а сплошь искусственный, приводим краткую сводку новых багов и авторских решений:

Личный кабинет юридического лица на сайте ФНС не открывается, если использовать браузер Google Chrome. ФНС советует применять Спутник (нет, не вакцину Спутник Ви).

Инспекция вызывает ИП пояснить, почему нет декларации за прошлый год, а он только в этом впервые зарегистрировался. Тут лишь понять и простить.

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