Казалось бы, и смех, и грех: в России уже много лет растут цены, но обратили внимание на этот вопрос власти только сейчас.
Доколе?
Внезапно спросил президент, и все тут же кинулись сначала отвечать на этот вопрос, а потом думать, как мониторить цены на продукты. И придумали: для этого задействуют возможности онлайн-касс, которые в режиме реального времени передают данные о продажах в налоговые органы.
Правда, перед этим Минсельхоз вместе с Минфином сначала определятся, какие товары вообще считать социально значимыми. А пока что цены на сахар и масло хотят зафиксировать на три месяца (теперь заживем).
Принеси то — не знаю, что
И если бы это была только фраза из сказки... Но вот вам требование от ИФНС, которое достойно Шнобелевской премии.
Или вот еще история: налоговики требуют объяснить, на что сотрудники компаний тратят интернет.
А пока вокруг происходит что-то совершенно непонятное, мы предлагаем разобраться в действительно полезных вещах. У вас 1С? Тогда Единый онлайн-семинар точно для вас!
Ведущие специалисты ФНС, ПФР, Минфина и 1С расскажут об изменениях в 2021 году:
- отмена ЕНВД;
- новый федеральный стандарты бухучета;
- прямые выплаты и многое другое.
Специалисты фирмы 1С расскажут о том, как новшества учтены в функционале программы. Семинар 16 декабря в 10:00 мск — и совершенно бесплатный. Подключайтесь!
Понедельничное
Вы это точно оцените:
- Маленький секрет большой компании: уволят ли главбуха за разглашение коммерческой тайны?
- Шокирующая уголовка по 1С: почему в опасности все компании, которые законно приобрели программу
- Положена ли увольняющемуся компенсация за неиспользованные отгулы. Позиции судов
- Опыт работы с программой начисления коммунальных платежей «Домовладелец»
Ваша сама в шоке от цен редакция