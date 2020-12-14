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«Ночной бухгалтер». Цены на продукты будут мониторить с помощью онлайн-касс. Теперь заживем

Казалось бы, и смех, и грех: в России уже много лет растут цены, но обратили внимание на этот вопрос власти только сейчас.

Доколе?

Внезапно спросил президент, и все тут же кинулись сначала отвечать на этот вопрос, а потом думать, как мониторить цены на продукты. И придумали: для этого задействуют возможности онлайн-касс, которые в режиме реального времени передают данные о продажах в налоговые органы.

Правда, перед этим Минсельхоз вместе с Минфином сначала определятся, какие товары вообще считать социально значимыми. А пока что цены на сахар и масло хотят зафиксировать на три месяца (теперь заживем).

Принеси то — не знаю, что

И если бы это была только фраза из сказки... Но вот вам требование от ИФНС, которое достойно Шнобелевской премии.

Или вот еще история: налоговики требуют объяснить, на что сотрудники компаний тратят интернет.

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