Положена ли увольняющемуся компенсация за неиспользованные отгулы. Позиции судов

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в двойном размере (ст. 153 ТК РФ). Но если сотрудник пожелает, то ему может быть предоставлен отгул. Тогда работа в выходной или нерабочий праздничный день будет оплачиваться в одинарном размере, а день отгула не оплачивается вовсе.

Срок для использования таких дней отдыха законодательно не ограничен, поэтому сотрудник и работодатель могут в любой момент договориться между собой об их предоставлении. И очень часто на практике этот вопрос вообще не обсуждается сторонами. В результате чего часто накапливается большое количество дней отгулов у сотрудников к моменту увольнения.

Также часто возникают случаи, когда сотрудники не успели использовать все наработанные дни отгула до момента своего увольнения. На сегодняшний день нет единого мнения, что с такими днями делать при увольнении, оплачивать или нет. Некоторые специалисты считают, что законом предусмотрена компенсация только за неиспользованные дни отпуска при увольнении, но никак не за какие-то другие дни. Другие же придерживаются альтернативного мнения, поскольку работодатель не компенсировал сотруднику работу в выходной день предоставлением отгула, то формально должен сделать, выплатив ему соответствующую компенсацию.

В судах довольно часто встречается позиция, что законодательно предусмотрена выплата компенсации только за неотгулянные дни отпуска. А вот в отношении отгулов такого правила не закреплено, выходит, что производить какие-либо выплаты сотруднику работодатель не обязан. Такая позиция была представлена в ряду судебных разбирательств:

определение Нижегородского областного суда от 25 сентября 2018 г. № 33-11424/2018

определение Магаданского областного суда от 4 апреля 2017 г. № 33-191/2017

определение Нижегородского областного суда от 6 октября 2015 г, № 33-10304/2015

определение Челябинского областного суда от 16 апреля 2015 г. № 11-4377/2015

Несмотря на это, встречается в судах и позиция, которая легла в основу недавнего апелляционного определения Судебной коллегии по гражданским делам Нижегородского областного суда от 12 марта 2019 г. по делу № 33-2459/2019.

Судьи удовлетворили требование сотрудника о взыскании с работодателя суммы компенсации за неиспользованные отгулы и опровергли довод о том, что законодательством не предусмотрена выплата такой компенсации. Они обосновали свою позицию тем, что в определении указано, что оплата в одинарном размере за работу в выходной или нерабочий праздничный день производится только тогда, когда сотруднику был предоставлен день отгула. При этом работник вправе выбрать компенсацию в двойном размере или же дни отдыха. Наличие согласия на предоставление сотруднику дней отгула, при отсутствии реализации такого права, не освобождает работодателя от выплаты компенсации.

Выходит, что суд настаивает на том, что право работника на компенсацию за работу в выходной день в любом случае должно быть реализовано. В связи с увольнением работник не может же использовать отгул, на который он согласился взамен двойной оплаты работы в выходной день. В таком случае работодатель обязан придерживаться способа выплаты компенсации, который предусмотрен статьей 153 ТК РФ, а именно, что оплата работы в выходной или праздничный происходит в двойном размере.

Точно такую же позицию можно встретить в следующих судебных разбирательствах:

определении Брянского областного суда от 23 октября 2018 г. № 33-3209/2018

определении Воронежского областного суда от 7 декабря 2017 г. № 33-9238/2017

определении Рязанского областного суда от 2 марта 2016 г. № 33-530/2016

решении Тамбовского областного суда от 18 июля 2018 г. № 7-230/2018

Определение Второго КСОЮ от 17 июня 2020г. по делу № 8Г-11355/2020

Мы с вами подробно рассмотрим судебное разбирательство от 17 июня 2020 года. Сотрудник подал иск о взыскании с работодателя компенсации за неиспользованные 27 дней отгула за работу в выходные и праздничные дни на момент его увольнения. Суд первой инстанции в удовлетворении требований ему отказал, обосновав это как раз тем, что обязанность работодателя производить замену неиспользованных дней отгула денежной компенсацией при увольнении работника законодательством не предусмотрена. О чём мы с вами говорили ранее. А вот суды апелляционной и кассационной инстанции не согласились с таким мнением и приняли позицию работника, удовлетворив его требования.

Судьи обосновали свою позицию тем, что работа в выходные и праздничные дни является трудом, выполняемым работником, который должен оплачиваться, согласно требованиям трудового законодательства, в том числе и при увольнении работника. Поскольку в связи с увольнением сотрудник не может использовать своё право на дополнительные дни отдыха, работодатель обязан выплатить ему компенсацию за эти дни, предусмотренную ст. 153 ТК РФ.

В статье я рассмотрела два разных мнения. Причём оба из них фигурируют в судебных практиках.

Конечно, право выплаты компенсации за неиспользованные отгулы остаётся за вами. Но вы должны понимать, что сотрудник может обратиться в суд, где судьи с вероятностью 50% примут решение в его пользу.

Татьяна Андрияшкина — эксперт по заработной плате проекта «Зарплата 360°»

Консультирует по вопросам правильности расчёта заработной платы более семи лет.

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