«Ночной бухгалтер». Бедных станет вдвое меньше

Прочитали мы новость, и аж дыхание перехватило от гордости за страну. Это ж надо, каких высот достигли и какие еще впереди!

Через тернии к звездам

Громкое заявление сделано вице-премьером Татьяной Голиковой на заседании Госсовета. К 2030 году нам необходимо добиться снижения бедности в два раза к уровню 2017 года, а это значит, что количество бедных должно уменьшиться на 9,6 млн, заявила она.

Дальше — классика: перечисление активных мер по борьбе с бедностью, которые правительство должно реализовать в ближайшие 10 лет для достижения показателей. Тут вам и социальные контракты, и помощь населению в переобучении и поиске работы, и многое, многое другое.

Теперь-то мы, конечно, заживем. Иначе и не может быть, когда МРОТ в стране впервые превысил прожиточный минимум, и с повышением МРОТа согласился даже президент.

А чтоб еще лучше жилось, даже на своих законных каникулах сенаторы Совфеда будут приглядывать за ростом цен на продукты. Глава Совфеда пообещала.

Теперь о важном

Из сказочных историй возвращаемся в суровую реальность и рассказываем вам, что действительно важно не забыть:

Закрываем гештальты за 2020 год вместе — и дарим вам записи мегакрутых вебинаров совсем бесплатно!

И конечно, вы просто не могли забыть про переход с ЕНВД. Нашли для вас приятную плюшку :)

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Странности

Вот вам напоследок парочка историй под вечерний кофе:

Ваша все равно уже почти праздничная редакция