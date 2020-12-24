«Ночной бухгалтер». Бедных станет вдвое меньше

Прочитали мы новость, и аж дыхание перехватило от гордости за страну. Это ж надо, каких высот достигли и какие еще впереди!
Через тернии к звездам
Громкое заявление сделано вице-премьером Татьяной Голиковой на заседании Госсовета. К 2030 году нам необходимо добиться снижения бедности в два раза к уровню 2017 года, а это значит, что количество бедных должно уменьшиться на 9,6 млн, заявила она.
Дальше — классика: перечисление активных мер по борьбе с бедностью, которые правительство должно реализовать в ближайшие 10 лет для достижения показателей. Тут вам и социальные контракты, и помощь населению в переобучении и поиске работы, и многое, многое другое.
Теперь-то мы, конечно, заживем. Иначе и не может быть, когда МРОТ в стране впервые превысил прожиточный минимум, и с повышением МРОТа согласился даже президент.
А чтоб еще лучше жилось, даже на своих законных каникулах сенаторы Совфеда будут приглядывать за ростом цен на продукты. Глава Совфеда пообещала.
Теперь о важном
Из сказочных историй возвращаемся в суровую реальность и рассказываем вам, что действительно важно не забыть:
- Сдать бухотчетность за 2020 год в бумажном виде не получится
- 31 декабря истекает срок уплаты фиксированных взносов ИП за 2020 год
- Главбух может уволиться даже во время отпуска: разъяснения Минтруда
Закрываем гештальты за 2020 год вместе — и дарим вам записи мегакрутых вебинаров совсем бесплатно!
И конечно, вы просто не могли забыть про переход с ЕНВД. Нашли для вас приятную плюшку :)
Хотите понимать, о чем говорит главный бухгалтер и финансист? Получите специальные знания по управлению финансами от экспертов Русской Школы Управления на курсе «Micro MBA. Финансы» с 15 по 17 января.
Разберем:
- основные финансовые отчеты и показатели;
- способы финансового анализа и оценка рисков;
- принятие инвестционных решений;
- финансовые инструменты реагирования на кризис;
- оценку рисков и создание резервов;
- прогнозирование денежного потока и прибыли в условия падения продаж.
Вы настроите финансовое управление, наладите отчетность компании и поймете, куда уходят деньги. Записывайтесь прямо сейчас!
Странности
Вот вам напоследок парочка историй под вечерний кофе:
- Налоговики хотят документы по выплатам иностранной организации, хотя у них и так все есть. Так еще и требование не хотят оформить
- Из ПФР приходят странные письма? Не они такие, программа такая
Ваша все равно уже почти праздничная редакция