Всем предпринимателям, которые планируют переход с ЕНВД на НПД, важно успеть зарегистрироваться прямо 1 января — иначе вы автоматически станете плательщиком на ОСНО, УСН или ЕСХН.

О самозанятых замолвите слово

Налоговики обратили внимание: чтобы ИП стать самозанятым с 1 января, надо зарегистрироваться в этом качестве прямо в первый же день года. Что будет, если это сделать после праздников?

Предприниматель, после отмены вмененки, автоматически окажется на ОСНО (УСН или ЕСХН) и должен будет уплатить налоги и сдать отчетность за период до перехода на НПД.

Что год грядущий нам готовит

С 10 января любые операции с наличными при сумме от 600 тыс. рублей относятся к подлежащим обязательному контролю.

Расчет по страховым взносам за 2020 год представляется по новой форме.

В следующем году в Москве будет особый упор на тематические налоговые проверки. Минимальный порог по ним снижен до 3 млн руб.

А вообще вот вам календарь бухгалтера — 2021: там всё самое важное.

«Главбух» снизил цену на годовую подписку Только до 30 декабря полный доступ всего за 9999 рублей (вместо 24 962). Январский спецвыпуск журнала со всеми поправками мы откроем подписчикам через неделю. Важно, чтобы вы тоже смогли получить этот выпуск «Главбуха». В нем подробная таблица с разъяснениями, как работать и отчитываться бухгалтеру с 1 января. Подробнее

Как да почему

Отвечаем на вопросы:

И конечно, даем вредные советы бухгалтерам, как без них. Только в стихах (Деду Морозу не рассказывать).

Ваша не трогай, это на Новый год редакция