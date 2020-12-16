Как рознице сэкономить на безналичных платежах

В этом году бизнесу открылась возможность экономить на эквайринге — принимать платежи по QR-коду через Систему быстрых платежей банка России. Комиссия за такие транзакции фиксированная и ниже комиссии за платежи по картам. В этой статье мы расскажем, как принимать платежи по QR несколькими способами и мотивировать покупателей выбирать выгодный для вас способ расчетов.

Что такое оплата по QR в Системе быстрых платежей

Розничные магазины могут принимать безналичные платежи за низкую комиссию — 0,4% или 0,7% в зависимости от вида деятельности. Кроме того, для таких расчетов не требуется эквайринговый терминал — клиент оплачивает покупку в мобильном приложении своего банка.

Важно, что для работы с QR-кодами в СБП и банк-эквайер, и банк-эмитент должны быть участниками этой системы. Сейчас к оплате по QR подключилось более 30 банков. Полный список доступен на сайте.

Как офлайн-магазину начать работать с СБП

На рынке существует несколько способов принимать платежи по QR через Систему быстрых платежей:

С помощью кода на бумажном носителе, который размещается на прилавке;

В мобильном приложении банка для бизнеса, в котором QR-код формируется для каждой оплаты;

В онлайн-кассе, которая выводит QR-код на экран смарт-терминала.

Чтобы разместить «бумажный» QR-код на прилавке, нужно запросить его в банке, с которым у компании заключен договор эквайринга. Этот способ подойдет торговым точкам с фиксированной стоимостью продукта и невысокой проходимостью, где работает одна касса. Например, небольшим хостелам, салонам-красоты, турагентствам. При этом, кассир должен внимательно следить за тем, как платеж поступает от конкретного покупателя, чтобы закрыть на кассе чек.

В мобильном приложении банка проводить оплату по QR немного проще — код формируется для каждого чека отдельно, и путаницы с закрытием чека на кассе произойти не должно. Тем не менее, такой способ подразумевает наличие у всех кассиров смартфонов и умение пользоваться бизнес-приложением банка.

Как принимать платежи по QR в онлайн-кассе

Некоторые кассовые сервисы интегрировали новый вид приема платежей в свои терминалы. Для закрытия чека на кассе продавец выбирает способ оплаты через СБП и на экран терминала выводится QR-код. Покупатель считывает его смартфоном и переходит в приложение своего банка, где уже высвечивается сумма для оплаты. Кассиру не нужны дополнительные устройства, чтобы закрыть чек — уведомление о платеже высвечивается на экране кассы.

Принимать платежи по QR в одном окне и в знакомом интерфейсе онлайн-кассы можно при следующих условиях:

В вашей онлайн-кассе есть опция оплаты по QR в системе Банка России; Ваш банк подключен к СБП для бизнеса; Ваш кассовый сервис сотрудничает с вашим банком-эквайером.

Несмотря на то, что услуга интересна предпринимателям, пока не все онлайн-кассы предлагают интеграцию СБП, а те, кто предлагают — работают только с одним банком-эквайером. Главная причина — большие затраты ресурсов на интеграцию с несколькими банками без очевидной денежной выгодны для поставщиков услуг.

МТС Касса — это первая открытая система, которая позволяет подключать СБП клиентам разных банков. Кассовый сервис МТС уже интегрирован с ВТБ, Газпромбанком и Промсвязьбанком.