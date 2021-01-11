«Ночной бухгалтер». Шпаргалка на начало 2021 для бухгалтеров: новые КБК, правила сдачи отчетности и многое другое

Первый рабочий день года — всегда испытание не для слабонервных. Мало того, что приходится разобрать, что ты второпях намалевал в блокноте перед праздниками, так еще и вспомнить, какие новые правила и законы нельзя нарушать. Чтобы вы ничего не забыли, мы собрали самое сочное (и важное).

Про КБК, отчетность и взносы

В начале года бухгалтеров всегда волнует вопрос — не изменились ли КБК для уплаты налогов и взносов? Ну, конечно же да, готовы ответить мы, и вот тут подробно расписали изменения.

Долгожданное (и едва не прошедшее мимо нас) постановление о порядке прямых выплат пособий из ФСС вступило в силу с 2021 года.

А еще уже с сегодняшнего дня — то есть с 11 января — будут выдавать новые Листы записи по регистрации компаний или ИП.

Мы подробно разобрали фиксированные взносы ИП на 2021 (да, там тоже много нового), а ещё — заполнение декларации по ЕНВД (земля ему пухом) за последний квартал ушедшего года.

Мысленно «Клерк» всегда с каждым бухгалтером, поэтому вот вам календарь налогоплательщика по отчетности за 4 квартал (год) 2020. Сохраняйте себе!

А ещё?

Рассказываем, что изменилось по НДС в 2021-м и почему в феврале нас всех ждёт официальная шестидневка.

А если новый год для вас — время новых взглядов на финансы, то самое время зарегистрироваться на бесплатный вебинар «Введение в фондовый рынок. Теория от практика», который пройдет на «Клерке» уже 15 января в 16.00 мск.

И жизнь хороша, и жить хорошо

...когда такой-то прожиточный минимум в стране — целых 11 653 рубля!

Впрочем, не все согласны с высоким уровнем жизни в России и что называется, мутят воду — как, например, инициаторы «обнуления» НДС на продукты. Минфин популярно разъяснил: отмена или снижение НДС не приведет к существенному снижению уровня розничных цен, ибо цены диктует рынок.

Ваша с новыми душевными силами редакция