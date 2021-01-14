«Ночной бухгалтер». С новым НДФЛ 15% пошли первые проблемы, хотя год только начался

Первые рабочие дни как туман. Плохо понимаешь, что вокруг происходит, не можешь вспомнить, куда бросил папку с важными документами в канун Нового года и где, наконец, заканчивается список вступивших в силу законов. И на всем этом фоне — первые сложности с новой налоговой ставкой.

Богатеешь — поделись

Так рассуждали власти, принимая новую ставку НДФЛ в 15% еще в прошлом году. А уже в первые дни года у бухгалтеров что-то пошло не так. Вот вам история.

В декабре 2020 года сотруднику была начислена премия в размере 5 млн. рублей. Бухгалтер провела начисление в 1С. Программа насчитала взносы и НДФЛ — естественно, по ставке 13 %, так как в 2020-ом действовала именно эта ставка. Эта сумма включена в расходы 2020.

Однако выплата премии произошла уже после Нового года, когда вступили правила про ставку 15 %. Что теперь делать бухгалтеру с расчетами по этой сумме?

Впрочем, это еще не все про НДФЛ. Всех заставят платить его со сдачи квартир. Власти готовят революционную систему контроля за рынком аренды.

Кадровое

Сохраняйте себе:

И вот горячее: «Это не ты ушла, это мы тебя уволили». Как решили расстаться с бухгалтером, хотя она сама хотела уходить

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На больное

Кассы, чеки, маркировка. Здравствуй, новый год: разбираемся в деталях, что изменилось.

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Всячина

Памятка на случай визита нежелательных гостей: уже завтра обсуждаем с адвокатом, как проводят обыск в компании и что надо знать бухгалтеру и директору.

И новая серия полюбившегося сериала. Торговые сети жалуются на сложности с закупками масла и сахара. Но в Минпромторг жалоб не поступало (о боже, как удивительно).

Ваша а можно уже выходные редакция