Не новости сегодня, а просто какой-то восторг. И он за гранью человеческого понимания, цитируя депутата Госдумы.

Мы все сами

Не надо утруждать себя расчетом налогов: теперь ФНС идет к тому, чтобы взять эту функцию на себя. Так сказал глава ФНС Даниил Егоров — и обозначил несколько основных направлений работы налоговиков на ближайшие годы. Среди них:

развивать институт рассмотрения жалоб;

выстраивать грамотную коммуникацию;

создать новую модель онлайн налогового администрирования.

В Госдуме работу ФНС прокомментировали так:

«То, что сейчас делает Налоговая служба — это за гранью человеческого понимания».

Мы считаем, тут даже добавить нечего. Особенно когда читаешь очередное требование, например.

Про увеличение

Увы, про зарплаты речь не идет. Но повышение материнского капитала и пособия по уходу за ребенком — уже хоть что-то.

Есть, конечно, и традиционный рост — тарифов на связь. По некоторым оценкам, до 15-16% (возможно, дешевле купить почтового голубя).

Опять что-то сломалось

Опять про цифровизацию и бедных бухгалтеров. На этот раз — сбои в отправке в статистику формы П-4.

Перешли на ЭДО, а легче не стало — что пошло не так?

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Годовое

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Ваша за гранью редакция