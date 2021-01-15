Не новости сегодня, а просто какой-то восторг. И он за гранью человеческого понимания, цитируя депутата Госдумы.
Мы все сами
Не надо утруждать себя расчетом налогов: теперь ФНС идет к тому, чтобы взять эту функцию на себя. Так сказал глава ФНС Даниил Егоров — и обозначил несколько основных направлений работы налоговиков на ближайшие годы. Среди них:
- развивать институт рассмотрения жалоб;
- выстраивать грамотную коммуникацию;
- создать новую модель онлайн налогового администрирования.
В Госдуме работу ФНС прокомментировали так:
«То, что сейчас делает Налоговая служба — это за гранью человеческого понимания».
Мы считаем, тут даже добавить нечего. Особенно когда читаешь очередное требование, например.
Про увеличение
Увы, про зарплаты речь не идет. Но повышение материнского капитала и пособия по уходу за ребенком — уже хоть что-то.
Есть, конечно, и традиционный рост — тарифов на связь. По некоторым оценкам, до 15-16% (возможно, дешевле купить почтового голубя).
Опять что-то сломалось
Опять про цифровизацию и бедных бухгалтеров. На этот раз — сбои в отправке в статистику формы П-4.
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Ваша за гранью редакция