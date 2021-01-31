Как сдать отчетность за 2020 год - все способы

Началась очередная отчетная кампания, кто-то поторопился сдать первые декларации, другие подбивают итоги, вытягивают из контрагентов недостающие документы или с опытным прищуром повторяют «а мы подождем». Не самый плохой подход — некоторые бухгалтерские программы еще не обновились полностью: некорректно заполняются формы, возникают ошибки. Мы решили напомнить, какие существуют способы сдачи отчетности, в том числе бесплатные, кто и как может ими воспользоваться, плюсы и минусы разных вариантов.

Подать отчетность лично

Самый малопопулярный вариант. Как правило, самостоятельно относить декларации в инспекцию предпочитают физлица или ИП. Руководители организаций пользуются возможностью сдать отчеты лично только в случае, если речь идет о нулевке (в стадии ликвидации или простоя). Нулевые декларации практически не требуют заполнения и на них, вроде бы жалко тратить финансы угасающего бизнеса.

Плюсы:

Бесплатно; Личный контроль; Можно и полезные знакомства в очереди заполучить.

Минусы:

Придется все-таки посетить ФНС и другие учреждения — ПФР, ФСС — по необходимости; Хорошо, если отчеты подготовлены в специальной программе или сервисе и были предварительно проверены, иначе — одна ошибка и придется все переделывать. Есть вариант и похуже — ошибка обнаружится при камеральной проверке , скорее всего, после срока подачи декларации. Если ошибка критичная, то отчет может посчитаться непредставленным. Несданный отчет = штраф. Минимальный — 1000 рублей. Не все отчеты по закону можно сдать на бумаге, например, декларация по НДС сдается исключительно в электронном виде, а с 2021 года все организации без исключения обязаны электронно сдавать бухгалтерскую отчетность. Отчитываться в статистику теперь тоже нужно через ТКС (здесь есть исключение для представителей малого бизнеса, они до конца года вправе сдавать бумажные отчеты). Перед тем как сдать, отчеты еще нужно подготовить — найти актуальные формы, заполнить, разобраться в кодах (они есть во всех формах).

Кому подойдет: ИП без работников, на таком режиме как УСН «доходы». Подается декларация только раз в год и она относительно проста в заполнении.

Риски: самый главный — неактуальный бланк отчета. Декларация, составленная по устаревшей форме не будет принята, а если инспектор у вас ее все же примет, то впоследствии такой отчет все равно признают несданным. Бывают и другие ошибки — например, неверное отражение показателей (не в той строке, с копейками, а не в целых рублях, незаполнение обязательных полей и т.д.). При наличии существенных ошибок придется подать корректирующий отчет, а значит потратить дополнительное время и силы.

Через посредника

Здесь не имеет значения, как именно будет сдаваться отчетность, ведь этой проблемой займется другой человек или организация. Зачастую представитель еще и составляет для вас сами отчеты, но вы можете и просто передать готовые документы посреднику в бумажном или электронном виде, в зависимости от взаимодействия.

В любом случае необходимо выдать доверенность на представление ваших интересов. Если доверенность выдает организация, достаточно простой формы с подписью директора и печатью. ИП обязан выдать нотариально заверенную доверенность (п. 3 статьи 29 НК РФ).

Представитель может не только передать отчетность, но и самостоятельно ее подписать. Это актуально, если составлением отчетности занимается, например, аутсорсинговая компания. На титульном листе деклараций вы могли видеть два кода — 1 для ИП или руководителя организации-налогоплательщика и 2 — если отчетность подписывает представитель по доверенности.

Плюсы:

Отчеты может подготовить кто-то другой; Вам не надо никуда ездить или ходить.

Минусы:

Нет прямого контроля за ситуацией, нужно получить подтверждение, что представитель свою задачу выполнил; Неважно, кто по факту виноват, если отчет сдан невовремя или с ошибками. Отвечать все равно придется налогоплательщику, а не посреднику.

Кому подойдет: всем организациям и ИП.

Риски: если пользоваться услугами, например, частного бухгалтера или обслуживающей организации, то нужно ввести четкий регламент взаимодействия и обмена документами, в т.ч. подтверждениями своевременной и полной отправки отчетности. Некоторые руководители или ИП передают свою электронную подпись посреднику, что делать категорически нельзя. ЭЦП может быть использована в корыстных, мошеннических и иных незаконных целях. Мы рассказывали, как контроль за ЭЦП усиливается ради защиты от несанкционированного использования.

Почтой

Да, не только бабушки стоят на почте в очереди за пенсией. В отчетные периоды немало бухгалтеров спешат отправить заветные письма.

Обычно это не причуда бухгалтера, а нежелание директора или предпринимателя подключиться к электронной отчетности. Но право на почтовую отправку действительно у ИП и организаций есть.

Чтобы обеспечить подтверждение, что вы отправили действительно декларацию, а не пачку бумаги, вам необходимо заполнить опись (2 экземпляра). Примерно так:

На конверте также необходимо сделать надпись «Объявленная ценность 1 рубль (один рубль)». На руках останется опись со штампом почты и квитанция об отправке. Это доказательства сдачи отчета, вы должны хранить их.

Плюсы:

Личный контроль и подтверждение на руках; Ценное письмо можно отследить через сайт Почты России.

Минусы:

По почте ваш отчет будет добираться долго, еще дольше его будут обрабатывать в инспекции; Остаются риски ошибок; Поиском актуальных форм и заполнением вы опять занимаетесь сами.

Кому подойдет: всем организациям и ИП, при условии, что есть право отправлять отчеты на бумаге.

Риски: все те же, что при личной сдаче отчета. Даже больше, ведь инспектор может заметить какие-то недочеты и сразу на них указать, а при отправке почтой вы о них узнаете только при камералке или даже из требования. Есть риск, что вы не проследите за судьбой письма, а почта его благополучно потеряет, например, на каком-нибудь распределительном пункте. Пока разбираетесь, ФНС уже забьет тревогу — нет отчета, начнет слать требования и пугать блокировками счетов. Некотрые о том, что отчет не дошел, как раз по неработающему счету узнают. Если вы вдруг превысили лимиты по количеству сотрудников, например, для 6-НДФЛ это 10 человек, включительно, то обязаны сдать отчет электронно. Прекрасно, если вы об этом знаете, а если нет? Или просто забыли, а отправили документы на бумаге. Возвращаемся в начало — отчет будет считаться непредставленным. Несданный отчет = штраф. Минимальный — 1000 рублей.

Через сайт ФНС

Действительно, вы можете отправить отчетность, правда не всю, через сайт налоговой службы.

Что для этого нужно:

Доступ к интернету и браузер Internet Explorer;

Квалифицированная электронная подпись ;

Настроенное рабочее место (необходимо установить сертификаты, настроить использование ключа и т.п.);

Регистрация в сервисе сдачи отчетности (производится налогоплательщиком самостоятельно).

Отчетность нужно заполнить или подгрузить в специальной бесплатной программе «Налогоплательщик ЮЛ». Затем сформировать электронный файл и запаковать его. Получится зашифрованный файл транспортного контейнера, который надо загрузить на сайт, подписать и передать в ИФНС.

Плюсы:

В Налогоплательщике можно проверить заполнение отчета; Отправка бесплатная; Никуда ходить не нужно, не придется общаться ни с инспекторами, ни с работниками почты.

Минусы:

Не всю отчетность можно сдать через сайт. К примеру, нельзя так отправить декларацию по НДС; Сайт ФНС — не самый надежный сервис. То профилактические работы, то ошибки, то перегрузки; Налогоплательщик ЮЛ — не лучшее ПО для формирования отчетов, напоминает Excel на минималках, обновлять его нужно вручную; Через сайт ФНС можно соответственно отправить только отчеты в налоговую, отчитаться в ПФР или ФСС придется другим способом; Вы привязаны к конкретному компьютеру, чтобы отправлять отчеты с другого, нужно будет и его тоже настроить под требования системы.

Кому подойдет: всем организациям и ИП, при условии, что не ограничений в НК (как с НДС).

Риски: этот способ, конечно, надежнее почты, но, как видите, имеет ограничения и довольно хлопотный. Из рисков — ручное обновление, придется следить за актуальностью отчетности в Налогоплательщике самостоятельно.

Электронная отчетность

Это оптимальный вариант для всех налогоплательщиков, независимо от масштаба и формы бизнеса. Особенность использования сервисов электронной отправки отчетности в том, что она не является единственной услугой. При подключении вы также получаете возможность электронного обмена письмами с ФНС и другими контролирующими органами.

Есть возможность выбрать тариф обслуживания. Например, ИП может выбрать минимальный пакет, если отчитывается раз в год, а организация оптимальный — для ежеквартальных отчетов. Есть также тарифы для нулевок.

По ТКС можно передавать отчетность сразу везде — в ИФНС, ПФР, ФСС, статистику. Кроме отчетности и писем, можно отправлять и получать другие документы:

Реестры по больничным листам;

Заявления на сверку расчетов, зачет и возврат налогов и взносов;

Справки о состоянии расчетов с бюджетом;

Выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП;

Сведения по электронным трудовым книжкам и др.

Т.е. вся ваша работа с контролерами будет происходить в едином сервисе.

Еще одно из преимуществ — оперативное извещение о требованиях. По почте они могут к вам не дойти или поступить с опозданием. По ТКС вы сразу узнаете, что ФНС от вас хочет получить подтверждающие документы или просит дать пояснения к декларации и можете тут же дать ответ. Отправляйте письмо с просьбой об отсрочке, если объем документов слишком большой.

Налаженное взаимодействие с налоговыми органами снижает риск выездных проверок — если вы вовремя сдаете отчеты, отвечаете на требования, предоставляете документы, значит готовы к диалогу и ведете честный бизнес. А вот тактика страуса у некоторых предпринимателей — «головой в песок» или «ничего не вижу, ничего не слышу» ни к чему хорошему не приводит.

Для того, чтоб сдавать электронную отчетность с Астрал Отчет 5.0, вам нужны интернет и электронная подпись. Сервис работает с любого ПК и из любой точки мира.

Астрал Отчет 5.0 напомнит о ближайших важных событиях — подаче отчетов, уплате налогов. Вы можете настроить автоматическое подтверждение о получении требования в последний день, чтобы не пропустить срок. Есть и дополнительные возможности — проверка контрагентов, сверка по НДС, ЭДО и т.д., их можно подключить отдельно.