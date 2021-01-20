«Ночной бухгалтер». Налоговики добрались до ИП с выездными проверками. То ли еще будет

До недавнего времени выездная налоговая проверка была кошмаром только для организаций — а теперь вот и для ИП на УСН, похоже.

Незваные гости

Казалось бы, чем налоговикам заниматься в последний день года? Пока вы там салатики нарезали, доблестные слуги закона вынесли решение о проведении выездной проверки в отношении ИП на УСН. Без предварительного побуждения. Сюрприз!

Конечно, тут много всяких неизвестностей, но тот факт, что пришли к ИП на упрощенке, заставляет задуматься. А что завтра?

Про ЭТК

Во-первых, Пенсионный фонд изменил форму СЗВ-ТД: там появился новый раздел, новая графа о работе на Крайнем Севере и еще несколько важных нюансов.

Во-вторых, изменилась выписка из электронной трудовой книжки СТД-ПФР. Теперь в ней должна быть отражена информация о трудовой деятельности за периоды до 31 декабря 2019 года.

Все про электронные трудовые книжки и изменения в формировании отчетности в 2021 году в подробностях — на бесплатном вебинаре 1С:Апрель Софт уже завтра, 21 января. Рассмотрим с экспертами: особенности представления СЗВ-ТД;

ошибки, допускаемые работодателями;

что изменится в законодательстве с 1 января 2021 года;

как подготовить и отправить сведения в ПФР из программы 1С:Зарплата и управление персоналом, ред.3. И проведем разбор сложных вопросов в связи с переходом на ЭТК. Регистрируйтесь прямо сейчас!

В копилку перемен

ФСС собирается утвердить новые бланки для оплаты больничных напрямую, по новому закону. Всего разработано целых 17 бланков.

Росстат временно разрешил сдавать отчетность на бумаге не только малому бизнесу.

В 2021 году налоговики будут вести бой с общепитом, не применяющим ККТ: есть первые подробности будущей драмы.

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На бесплатных вебинарах «Новое в 2021 году для бухгалтеров: законы, налоговые проверки, судебка» и «ФСБУ „Запасы“: что важно знать бухгалтеру» 21 и 22 января мы вместе соберем самое важное в законах в одну картину.

К вечернему кофе

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