«Ночной бухгалтер». Налоговики добрались до ИП с выездными проверками. То ли еще будет

До недавнего времени выездная налоговая проверка была кошмаром только для организаций — а теперь вот и для ИП на УСН, похоже.
Незваные гости
Казалось бы, чем налоговикам заниматься в последний день года? Пока вы там салатики нарезали, доблестные слуги закона вынесли решение о проведении выездной проверки в отношении ИП на УСН. Без предварительного побуждения. Сюрприз!
Конечно, тут много всяких неизвестностей, но тот факт, что пришли к ИП на упрощенке, заставляет задуматься. А что завтра?
Про ЭТК
Во-первых, Пенсионный фонд изменил форму СЗВ-ТД: там появился новый раздел, новая графа о работе на Крайнем Севере и еще несколько важных нюансов.
Во-вторых, изменилась выписка из электронной трудовой книжки СТД-ПФР. Теперь в ней должна быть отражена информация о трудовой деятельности за периоды до 31 декабря 2019 года.
Все про электронные трудовые книжки и изменения в формировании отчетности в 2021 году в подробностях — на бесплатном вебинаре 1С:Апрель Софт уже завтра, 21 января.
Рассмотрим с экспертами:
- особенности представления СЗВ-ТД;
- ошибки, допускаемые работодателями;
- что изменится в законодательстве с 1 января 2021 года;
- как подготовить и отправить сведения в ПФР из программы 1С:Зарплата и управление персоналом, ред.3.
И проведем разбор сложных вопросов в связи с переходом на ЭТК. Регистрируйтесь прямо сейчас!
В копилку перемен
ФСС собирается утвердить новые бланки для оплаты больничных напрямую, по новому закону. Всего разработано целых 17 бланков.
Росстат временно разрешил сдавать отчетность на бумаге не только малому бизнесу.
В 2021 году налоговики будут вести бой с общепитом, не применяющим ККТ: есть первые подробности будущей драмы.
А если вы просто устали все сохранять в закладки, то Центр обучения Клерка вам поможет :)
На бесплатных вебинарах «Новое в 2021 году для бухгалтеров: законы, налоговые проверки, судебка» и «ФСБУ „Запасы“: что важно знать бухгалтеру» 21 и 22 января мы вместе соберем самое важное в законах в одну картину.
К вечернему кофе
Принесли вам почитать:
- К чему приводят недостоверные сведения в ЕГРЮЛ?
- Обзор изменений по ПСН в регионах. Стоимость патентов в Омской области вырастет в 53 раза. Кто больше?
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