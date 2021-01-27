«Ночной бухгалтер». Бумажные больничные всё. О зарплате спросят у ПФР и ФНС

Расставляем все точки над «i» в уже известных, но не до конца понятных вопросах. Что еще вы не знаете про страховые взносы?

Что там с ФСС

Вы сто раз слышали, что с 2021 года отменена зачётная система ФСС, при которой работодатели сами выплачивали пособия и уменьшали на них начисленные страховые взносы.

Но есть один нюанс: в законе они все еще не прописаны (упс).

Система, конечно, уже работает, но пока только в силу Постановления Правительства. Власти собираются внести поправки в федеральные законы только сейчас. В частности, по законопроекту, который рассматривают в Думе, ФСС будет получать информацию о вашей зарплате из ПФР и ФНС.

Впрочем, в страховых взносах на 2021 год есть и еще изменения.

Упрощали, упрощали, да не упростили

Бизнесу дали немного отдышаться. Госдума продлила переход с ЕНВД на упрощенку до 31 марта.

И ещё про упрощенку:

2020 год был богат на события. И при составлении отчетности возникают трудности и вопросы, с которыми раньше сталкиваться не приходилось. Да еще и отчетные формы поменялись. Отчетность за 2020 год без проблем и ошибок. Присылайте свои вопросы — разберемся вместе! На сайте «Главной книги» стартовала онлайн-конференции «Отчетность — 2020 без лишних перегрузок». Вопросы принимаем до 28 января включительно, а ответы опубликуем 29 января. Задать вопрос можно здесь.

На зарядку становись

Время выбираться из теплых офисов и домов хотя бы иногда, чтобы размяться. Теперь для этого появляется дополнительный стимул:

Интервью дня

Помните, на Клерке писали про странные и опасные ситуации с авторскими правами при использовании программ 1С? Теперь мы обратились к Алексею Харитонову из 1С, чтобы он рассказал, как добросовестной компании, купившей 1С, не попасть на уголовку.

Постскриптум

Мы знаем, вы ни за что не пропустите новый вебинар на Клерке «Что бухгалтеру надо знать про должную осмотрительность: 3 года применения 54.1 НК». 2 февраля, в 11:00 мск.

Ваша стряхивающая пыль с абонемента в спортзал редакция