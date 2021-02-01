«Ночной бухгалтер». Медведев воскресил идею о четырехдневке и предположил, что Россию отключат от интернета

Инициативы главы «Единой России» и раньше носили... неоднозначный характер, так что сегодня мы даже не особенно удивились его новым заявлениям.

Про Россию будущего

Дмитрий Медведев дал большое интервью российским СМИ и в нем, по сути, обрисовал Россию будущего в красках. Правда, кажется, что это Россия из параллельной реальности.

Например, одна из идей — воскрешение предложения ввести четырехдневную рабочую неделю. Бывший премьер считает, что это вполне реально сделать, главное, «не в ущерб экономике». Оставим комментарии за кадром.

Еще одно фантастическое предположение — вероятность отключения России от глобального интернета. Тут, конечно, с оговоркой: «если случится что-то чрезвыйчайное».

Кстати

Теперь о фактах. Путин поручил проработать дополнительные требования к иностранным интернет-компаниям: вероятно, теперь для их работы в России будет больше ограничений.

И конечно, вы не забыли, что в этом месяце нас ждет официальная шестидневка (и длинные выходные), как напоминает Роструд.

О жизни богатой и больше без мата

Россияне, судя по всему, стали очень, очень хорошо жить. Иначе откуда у людей возможность бить все рекорды по взятым микрозаймам?

Если у вас тоже язык чешется сказать, что вы об этом думаете, сделайте это не в социальных сетях. С 1 февраля там должны банить за мат — иначе соцсети получат огромные штрафы.

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