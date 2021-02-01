«Ночной бухгалтер». Медведев воскресил идею о четырехдневке и предположил, что Россию отключат от интернета

Инициативы главы «Единой России» и раньше носили... неоднозначный характер, так что сегодня мы даже не особенно удивились его новым заявлениям.
Про Россию будущего
Дмитрий Медведев дал большое интервью российским СМИ и в нем, по сути, обрисовал Россию будущего в красках. Правда, кажется, что это Россия из параллельной реальности.
Например, одна из идей — воскрешение предложения ввести четырехдневную рабочую неделю. Бывший премьер считает, что это вполне реально сделать, главное, «не в ущерб экономике». Оставим комментарии за кадром.
Еще одно фантастическое предположение — вероятность отключения России от глобального интернета. Тут, конечно, с оговоркой: «если случится что-то чрезвыйчайное».
Кстати
Теперь о фактах. Путин поручил проработать дополнительные требования к иностранным интернет-компаниям: вероятно, теперь для их работы в России будет больше ограничений.
И конечно, вы не забыли, что в этом месяце нас ждет официальная шестидневка (и длинные выходные), как напоминает Роструд.
Вебинар, который вы точно не можете пропустить: «Что бухгалтеру надо знать про должную осмотрительность: 3 года применения 54.1 НК» на Клерке уже завтра!
О жизни богатой и больше без мата
Россияне, судя по всему, стали очень, очень хорошо жить. Иначе откуда у людей возможность бить все рекорды по взятым микрозаймам?
Если у вас тоже язык чешется сказать, что вы об этом думаете, сделайте это не в социальных сетях. С 1 февраля там должны банить за мат — иначе соцсети получат огромные штрафы.
На заметку
Сохраните себе то, что для вас действительно полезно:
- Региональные субсидии для туротрасли, общепита и гостиниц предлагают продлить на 2021 год (мы следим за развитием событий)
- С 1 февраля вырос тариф «Платона»
- Справочник государственных пособий, выплачиваемых в 2021 году
- Внимание бухгалтерам! Проверьте правильность оплаты штрафов ГИБДД в 2021 году
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