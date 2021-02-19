«Ночной бухгалтер». Необоснованную налоговую выгоду будут определять по-новому. А жалоб и споров станет больше

Налоговики собрались сменить подход по выявлению необоснованной налоговой выгоды. И прогнозируют возрастание количества жалоб от бизнеса о перерасчете уже доначисленных налогов.

На что жалуетесь, голубчик

Суть в том, что если подход к определению необоснованной налоговой выгоды изменится, то многие доначисления по этому основанию, уже сделанные раньше, по новому подходу могут быть признаны незаконными.

Поэтому в ФНС решили реформировать систему досудебного обжалования. Так, они меняют структуру УДУНС — управления досудебного урегулирования налоговых споров. Ряд отделов упраздняют, создавая при этом новые. Изменяется и много чего ещё: например, у налогоплательщиков появится возможность подавать формализованные (структурированные) жалобы из личных кабинетов.

А вы верите в то, что реформы облегчат решение налоговых споров и ускорят их?

Что еще нового по налогам

Глава ФНС подвел итоги работы налоговиков в 2020 году. Если вкратце, то в целом налогов поступило в бюджет меньше, чем в 2019 году — а вот от НДФЛ суммы поступлений увеличились. А количество налоговых проверок сократилось (ну мы даже не знаем, почему).

Ну и вот вам что-то из разряда «чудо чудесное». Минфин хочет повысить собираемость налогов без увеличения самой фискальной нагрузки. И заявил о готовности очередных поправок в Налоговый кодекс.

Практическое

Почитали с удовольствием и вам предлагаем взять на заметку Чек-лист, как понять, что вами заинтересовалась налоговая, и как отсрочить проверку.

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Экспериментальное

Предлагают продлить эксперимент по кадровому ЭДО до конца 2021 года (радость-то какая).

А ещё Правительство утвердило проведение эксперимента по маркировке пива с 1 апреля 2021 по 31 августа 2022 года.

Что-то с зарплатами

Если работник отказался от повышения зарплаты — это его право. Думаете, такого не может быть? Оказывается, может — мы же в России.

Но если серьезно, то с правилами индексации зарплаты трудности возникают часто и у многих. Мы попытались разобраться, что миф, а что реальность.

Кстати, а как у вас со знаниями по части зарплатных налогов? Если тоже есть пробелы, предлагаем вместе их устранить на бесплатном вебинаре 25 февраля.

Ваша когда пятница никакая не пятница редакция