Налоговики сделали сервис для хранения электронных чеков. Хотят все знать не только про ваши доходы, но и про расходы. Пока новый сервис работает с большими (ну очень большими) странностями, но идея уже понятна: контроль и еще раз контроль.

За двумя зайцами

Технология проста: чеки по своим покупкам, оплаченные картой, можно проверить с помощью номера телефона. Конечно, главной целью сервиса сами налоговики называют удобство для налогоплательщиков. Вот цитата из официального сообщения ФНС:

«Это позволит пользователю иметь полную информацию о своих покупках в одном месте и предъявлять чеки для возврата товаров или гарантийного обслуживания, а также при желании участвовать в различных программах лояльности получать кэшбэки, бонусы».

Люди говорят, что пока не совсем понимают принцип работы сервиса. Какие чеки и магазины в него попадают? У кого-то он отображает вообще все, а у кого-то только такси, оплату сотового оператора и еще пару мест.

Но суть-то совсем в другом. Кроме того, что налоговикам интересно, кто сколько зарабатывает, им же интересно, кто и сколько тратит. А потом можно сопоставить.

Полезное

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