Казалось бы, за последний год работодатели столкнулись уже со всеми «коронавирусными» проблемами, да не тут-то было. Бизнес стал получать требования от властей уйти всей компанией на карантин, даже если с больным коронавирусом сотрудником никто не общался.

А вы докажите

Пример: в организации выявлен больной COVID-19, по факту контактов не было. Прилетает «письмо счастья», где предписывают организацию отправить на удаленку. Есть ли варианты этого избежать? Доказать, что по факту никто не контактировал с заболевшим, не получается.

Как быть? Возможно, разумнее написать, что сотрудник работал на удаленке. Некоторые компании так и делают. Либо переводят на удаленку только тех, кто возможно контактировал с заболевшим.

А у вас как в компании дела обстоят?

Социалочка

В Совфеде разработали новый законопроект. Работникам, которые ухаживают за инвалидами, могут дать право на отпуск без содержания. Но все будет зависеть от работодателя.

А вообще слуги народа богаты ныне на идеи (выборы-то скоро!): хотят отменить ограничение в 3 балла при перерасчете пенсий работающим пенсионерам.

Работодатели смогут получить субсидию в размере МРОТ за трудоустройство потерявших работу в период эпидемии коронавируса. Такой проект готовит Минтруд. Распределять и выплачивать деньги будет ФСС.

Осторожно, мошенники

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