«Ночной бухгалтер». Налоговики будут получать данные о клиентах финансовых организаций

Полномочий у инспекторов становится все больше и больше: по новому законопроекту, сливать данные о своих клиентах ФНС должны будут финорганизации — банки, биржи, страховые компании и так далее. Иначе — большие штрафы.

Больше контроля богу контроля

Все предыдущие новости о «похоронах банковской тайны» могут стать цветочками? В Госдуму внесли новые поправки в НК, которые должны заставить финансовые организации предоставлять более полную информацию о своих клиентах.

Сейчас налоговики могут лишь запросить информацию по той или иной сделке.

Вот самый общий перечень штрафов, которые могут установить:

за невключение финансовой информации о клиентах в данные, предоставляемые налоговикам — штраф 50 000 руб.;

за предоставление неполной или недостоверной информации — штраф 25 000 руб.;

за ее утаивание — штраф 100 000 руб.

Что все это значит и стоит ли паниковать? Комментирует Никита Болтинский, адвокат, партнер Адвокатского бюро «Юрлов и Партнеры», налоговый консультант, эксперт Центра правовой поддержки Российского союза налогоплательщиков:

— В целом, новый законопроект не предусматривает кардинальных изменений законодательства и новых правил игры для участников рынка. Несколько изменятся правила отчетности финансовых организаций перед ФНС за клиентов-нерезидентов и клиентов с иностранным участием. Но эти правила уже давно и активно применяются в рамках автоматического международного обмена финансовой информацией.

Кроме того, отмечает эксперт, новые законодательные нормы отчасти даже смягчают ответственность за правонарушения, допущенные организациями финансового рынка (далее ОФР — прим.ред.).

— Например, статья 129.7 Налогового кодекса РФ, устанавливающая ответственность за непредставление ОФР информации о клиентах-иностранцах, раньше предусматривала максимальное наказание в размере 500 000 рублей. А теперь самая жесткая санкция составляет 300 000 рублей. И еще ОФР освобождается от ответственности, если нарушение, связанное с неполным информированием, допущено самим клиентом. Для таких клиентов, кстати, вводится отдельная статья Налогового кодекса РФ со штрафами.

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Майское

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Ваша жаркая редакция