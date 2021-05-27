«Ночной бухгалтер». Пенсии будут назначать автоматически

По новому закону для назначения пенсии не нужно будет собирать кучу документов. А после 40 лет каждые три года можно будет узнавать размер будущих выплат.

Опять поправки

Вышел новый закон с обширными поправками в пенсионное законодательство — и конечно, редакция «Клерка» не могла пройти мимо него. Итак, что изменяется?

Во-первых, страховые пенсии по старости будут назначать автоматически — если обратиться с заявлением через портал Госуслуг.

А в некоторых случаях назначение и вовсе произойдет в беззаявительном порядке.

Во-вторых, при переезде сельских пенсионеров в город надбавка к их пенсии сохранится.

Кроме того, раз в три года ПФР будет информировать людей, достигших возраста 45/40 лет, о размере их предполагаемой пенсии (это чтоб заранее впасть в депрессию, спросим мы между строк?).

Там еще несколько новых пунктов, мы постарались перечислить самое важное. С автоматическим назначением пенсий идея, кстати, неплохая. Осталось понять, насколько хорошо при этом будут работать Госуслуги.

Трудовое и кадровое

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Еще больше информации об увольнении и приеме сотрудников на работу — в курсе Центра обучения «Клерка» «Прием и увольнение работников: кадровый учет без штрафов». На него сейчас как раз 40% скидка.

Про налог и имущество

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Инициатива от ЛДПР. Предлагают повысить имущественный вычет с 2 до 3 миллионов, а вычет по ипотечным процентам — с 3 до 4 миллионов рублей. Ну, кажется, мы с вами отлично понимаем, какие у этой инициативы шансы.

Автоматизация бизнеса — тренд, ставший притчей во языцех за последние годы. Но она далеко не всегда себя оправдывает. Что делать, если, например, CRM-система совершенно себя не окупает? Как повысить прибыль бизнеса и поднять его уровень? Поговорим на бесплатном вебинаре от Агентства Метод 3 июня. Расскажем о неочевидных возможностях и распространённых ошибках в работе с Битрикс24. А 5 участников вебинара получат экспресс-диагностику Битрикс24 бесплатно. Регистрируйтесь прямо сейчас!

Ну и кому все это надо

Это мы про систему прослеживаемости товаров: разбираемся, что к чему, в небольшом обзоре по теме.

Ваша вы готовы узнать размер своей пенсии? мы вот нет редакция