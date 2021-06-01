«Ночной бухгалтер». Налоговики собрались штрафовать компании за зарплаты ниже МРОТа

Платите сотрудникам мало? Готовьтесь, ФНС идет пополнять бюджет. Штрафами с вашей компании.

Думали мы думали, и наконец придумали

Налоговики озаботились проблемой низких доходов населения — и придумали выход из положения. Будут теперь штрафовать те компании, которые платят зарплату ниже МРОТ. А еще придумали запретить платить зарплату наличными.

Последнее якобы повлияет на сокращение «серых» зарплат.

Прямо-таки представляется, как с введением очередных штрафов благосостояние населения вырастет. Аж дух захватывает.

Много важного про ПСН

Рассказываем сразу несколько важных моментов по патентной системе налогобложения. Берите на заметку.

Во-первых, при подсчете страховых взносов ИП на ПСН учитывает не реальный доход, а потенциальный, то есть тот, от которого считается стоимость патента.

Во-вторых, впервые зарегистрированный ИП может применять ставку 0% не более двух сроков, на которые выдается патент, но не больше двух лет.

А еще Минфин рассказал, что ПСН можно применять при торговле шинами.

Кадровое

Разъяснения от Роструда. Увольняться без отработки двух недель работник может только с согласия работодателя, никак иначе. Даже если есть неотгуленные отпуска.

История о том, как в одной компании выпустили приказ о переносе летних отпусков работников, отказавшихся от вакцинации, на осень в одностороннем порядке. Роструд сказал, что это нарушение закона.

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Социальное

Власти предлагают новые меры поддержки для многодетных семей. В том числе хотят ввести отцовский капитал. Правда, последнее предлагают еще с 2019 года.

Смена профессии — важное событие в жизни человека. Вопрос только в том, в чем вы хотите себя попробовать. Может быть, ваш вариант — социальная работа? Если так, то дистанционное обучение по программе дополнительного профессионального образования переподготовки «Специалист по социальной работе» — для вас! Итоговой аттестацией являются итоговый тест и дипломная работа, выбранная из предложенных тем (можно предложить свою тему для утверждения). По окончанию обучения выдается диплом установленного образца. Узнать подробности, чтобы начать учиться, можно прямо сейчас.

Ваша ушла праздновать день защиты детей редакция